生活必需品の充電器、買い替えも買い足しもやっぱりAnkerのコレが最適解 #Amazon初売り
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
Amazon（アマゾン）では、2025年1月3日（金）9時から1月7日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE 初売り」を開催中。
現在、コンパクトながらプラグは折りたたみ式で持ち運びにも便利な急速充電器「Nano II 65W」や、AC差込口に加えてUSB-C、USB-Aのポートを計6つ搭載しているキューブ型充電器「PowerExtend（6-in-1）」など、Anker（アンカー）の充電アイテムがお得に登場しています。
セール期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することで最大10％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
なお、以下の表示価格は2025年1月7日13時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
コンパクトなのに最大65W出力で充電も爆速。Ankerの急速充電器「Nano II 65W」が38%オフで販売中
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
2,790円
（38%オフ）
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Anker Nano Charger (20W) USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone Android その他各種機器対応 (ホワイト)
1,340円
（21％オフ）
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キューブ型充電器「PowerExtend（6-in-1）」が1,690円に。スマホやノートPCなど最大6台同時に充電できる優れモノ
Anker PowerExtend (6-in-1)(USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-Cポート USB-Aポート) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応】 iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン
1,690円
（15%オフ）
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Anker 511 Charger (Nano Pro) PD 20W USB-C 急速充電器【PSE技術基準適合/PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載】iPhone 16 / 15 / 14 / 13 Android その他各種機器対応 (ダークグレー)
1,390円
（18％オフ）
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「Prime Wall Charger（67W, 3 ports, GaN）」が6,490円とお得。3台同時に充電できるから旅行や出張で重宝しますよ
Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)
6,490円
（24％オフ）
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Anker Prime Wall Charger (100W, 3 ports, GaN) (ブラック)
7,990円
（20％オフ）
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耐久性・安全性は折り紙つき。高速データ転送や急速充電に対応したAnkerのUSB-C充電ケーブルが最大25％オフ
Anker USB-C ＆ USB-C ケーブル (L字, 240W, 高耐久ナイロン) 1.8m USB PD対応 MacBook Pro 16インチ iPhone 16 / 15 iPad Pro iPad Air 5 Galaxy S24 / S23 / S22 Pixel LG 他対応 (ブラック 2本)
1,290円
（13％オフ）
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Anker USB-C ＆ USB-A ケーブル (L字, 高耐久ナイロン) 1.8m 15W USB PD対応 iPhone 16 / 15 Galaxy Pixel LG 他対応 (2本 ブラック)
840円
（15％オフ）
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Anker USB-C ＆ USB-C ケーブル (2-in-1, 140W) 急速充電 USB 2.0iPhone 16 / 15 GalaxyS24 / S23 MacBook Air/Pro iPad 他対応 (1.2m ブラック)
1,490円
（25％オフ）
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Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 100W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
1,490円
（21％オフ）
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Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 100W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (0.9m ミッドナイトブラック)
1,430円
（20％オフ）
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Anker PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブル (0.9m ホワイト) 超高耐久 60W USB PD対応 iPhone 16 / 15 MacBook Pro/Air iPad Pro Galaxy 等対応
740円
（25％オフ）
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Source:「AmazonスマイルSALE 初売り」