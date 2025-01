¥¹¡¼¥Ä¤ÎÌµÎÁ¥ì¥ó¥¿¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª¥«¥ê¥¯¥ë¡Ö26Â´¸ÂÄê¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂè1ÃÆ¡×

シーマインドキャリアは、リクルートスーツ無料レンタルサービス「カリクル」にて、26卒限定のキャンペーン第1弾を2025年1月6日(月)より開始しました。

カリクル「26卒限定のキャンペーン第1弾」

シーマインドキャリアは、リクルートスーツ無料レンタルサービス「カリクル」にて、26卒限定のキャンペーン第1弾を2025年1月6日(月)より開始。

■カリクルとは?

カリクルは2018年10月に誕生したリクルートスーツの無料レンタルサービスです。

就活において学生が抱える不安のTOP3に「お金がかかる」という悩みがあり、この金銭的な負担を減らすことを目的にカリクルはサービスを開始しました。

一時的にしか使わないリクルートスーツへの出費を抑えるために、購入せずにカリクルで無料レンタルする学生が年々増加し、サービス開始から約6年間で8万人以上の学生に利用されています。

株式会社コナカが展開するSUIT SELECTと提携し、現在では全国約170店舗でレンタルが可能です。

就活生の不安TOP3

■26卒限定のキャンペーン第1弾の概要

2025年1月6日(月)より、先着500着で26卒の就活生に向けてキャンペーン第1弾を開始します。

カリクル公式LINEを登録後、全国のSUIT SELECT約170店舗でスーツの無料レンタルが可能となります。

※第1弾以降のキャンペーン詳細は、ホームページにて随時公開予定です。

開催時期 :2025年1月6日(月)〜3月31日(月)

レンタル数:先着500名

対象学年 :26卒の就活生

<レンタルまでの流れ>

1. カリクル公式LINEを友達追加

2. 会員登録・本人確認電話

3. ご希望のレンタル店舗・日時を選択し、予約完了!

4. 就活が終わるまで無料レンタル

※延長料金なし!

※スーツ返却時にお得に購入することも可能です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post スーツの無料レンタルが可能に!カリクル「26卒限定のキャンペーン第1弾」 appeared first on Dtimes.