安藤 豪希も参加！CoCome「TK NIGHTCLUB × CoCome コラボイベント」

CoComeは、TK NIGHTCLUBとの初コラボとして、2025年1月11日(土)限定で、「TK NIGHTCLUB × CoCome コラボイベント」をTK NIGHTCLUB渋谷本店にて開催。

当日は、TK NIGHTCLUBの人気DJが登場します!

また、今回のイベントでは、特別イベント企画を開催するとともに、人気Tiktokerもスタッフとして参戦し、思い出に残るスペシャルナイトを演出。

<TK NIGHTCLUB × CoCome コラボイベント概要>

場所:TK NIGHTCLUB

渋谷区宇田川町13-8 ちとせ会館B1F

日程:2025年1月11日(土) 22:00-4:30

(諸事情により終了時刻が前倒しになる可能性もあります。)

<特別イベント企画>

(1)入場時:「ドリンク一杯プレゼントキャンペーン」

入場前に、ココミーのアプリをダウンロード&登録を完了させ、プロフィール画面を入り口でスタッフに提示することで指定のドリンクを一杯無料でゲットできます!

※先着250名限定。

※全ての基本情報記入から年齢確認までの全ての登録を完了する必要があります。

年齢確認ステップの詳細はこちら:

1. メッセージを選択、「年齢確認は早めに」を選択

2. 証明書の種類を選択

3. 証明書の画像をアップロード

4. 生年月日の確認

5. 審査待ち

年齢確認ステップ

(2)店内キャンペーン:「その場でカップル成立!意思表示リストバンド」

・参加方法はこちら

今回のイベントでは、恋人探しの企画も行います。

イベントでは、各色に分けられたリストバンドが配布され、色によって意思表示をすることができます。

入場前に、利用者は異なる意味を象徴するリストバンドの色を自由に選んで、その色を参考にして、より簡単に出会いたい相手を見つけることができます!

さらに、カップルが成立した場合、その場で二人組は、豪華景品が当たるくじ引きに参加することができます。

CoComeの運命の糸が、あなたと運命の相手を結ぶお手伝いをします!

・プレゼント一覧

一等賞:東京ディズニーリゾートペアチケット

二等賞:シネマペアチケット

三等賞:モエ・エ・シャンドン ブリュット1本

参加賞:ドリンク引換券2枚

(3)人気インフルエンサー&DJ登場!

イベント当日には、特別ゲストはスタッフになり、皆様にサービスを提供します!

1. 安藤 豪希

独特なセンスと軽快なトーク、さらに巧みなパフォーマンスでファンを魅了し、特に女性ファンから人気を集めている男性クリエイターです。

ゲスト:安藤 豪希

2. 人間スペシャル

大人気の神企画を大量に作り、人々の日常にちょっとした楽しさと面白さをもたらすような男性クリエイターです。

ゲスト:人間スペシャル

3. フリダム日記

ユニークなユーモアセンスを持ち、常に斬新で楽しいコンテンツを創り出し、視聴者に笑顔を届けるクリエイターです。

ゲスト:フリダム日記

4. 出演者:KIYOTO / 2WESTED / AVY / A,SHINOHARA / RYOSUKE / DRAGO / JIN

ゲスト:KIYOTO

<DJ紹介>

KIYOTO

東京を中心に活動するDJ / Producer

2020年、東京・渋谷にあるナイトクラブ【TK NIGHTCLUB】Sound Producer兼、Resident DJに抜擢。

2018年・2019年、ULTRA JAPAN出演後、自身オリジナルトラックをリリース。

2020年、FUNK Dとの共作を“GENERATION SMASH RECORD”よりリリース。

2021年、自身オリジナル楽曲をHARDWELL主催するレーベル“Revealed”よりリリース。

2023年、自身初の“ASIA TOUR”と“EUROPE TOUR”を成功に収めた後、ULTRA JAPAN MAIN STAGEに出演。

2024年、“ASIA TOUR 2024”とアジアでの活動、ULTRA KOREAへの出演も果たす。

KIYOTOはもちろん、他出演者も世界有数のBIG FESにLINE UPされる豪華出演者が揃った一夜に注目。

<TK NIGHTCLUBとは?>

東京・渋谷で最大級の1フロア面積を誇る「TK NIGHTCLUB」。

東京の人気DJ’sが日々パフォーマンスし、EDMやTECHNO、HOUSEなど主流のダンスミュージックで連日多くのオーディエンスが盛り上がっている渋谷を代表するナイトクラブです。

最新鋭の空間演出機材と最高峰のサウンドシステムを導入し、他には無い最高のエンターテインメントをお約束するとともにお客様が心地よくお過ごしいただけるよう、経験豊富なスタッフによる最高水準のホスピタリティにて皆様をお出迎え致します。

また若い世代の方々が音楽とクラブカルチャーを存分に楽しめるよう、25歳以下のお客様には平日入場無料にてご入場いただけます(金・土・祝前日・一部イベントを除く)。

さらに、定期的に開催される特別なイベントや国内外アーティストによるパフォーマンスは見逃せません。

ぜひ、TK NIGHTCLUBで特別なひとときを楽しめます。

<CoComeについて>

CoCome(ココミー)は、恋愛・恋人探しのための恋活マッチングアプリです。

従来のマッチングサービスより多様なマッチングツールと充実したプライバシー保護を提供し、若者のストレスフリーで安心安全な恋活・出会いを全力でサポートします。

「CoCome」は、「CoCo=個々」、「Come=来る、集まる」、「Me=Meet 出会う」の3つの言葉を合わせて名付けられ、新しい出会いを求めるすべての人が安心して集まることのできる場所でありたいというCoCome(ココミー)の願いが込められています。

2021年7月の正式ローンチ以来、Z世代に愛用されており、現在、累計会員数90万人超えとの急成長を記録しています。

【CoComeアプリ概要】

対応端末 : iOS/Android

価格 : ダウンロード無料

App Store : https://cocome.onelink.me/3o6A/568rd3rk

開発・運営・配信 : 株式会社GoFresh

※ 18歳未満の方や独身でない方は利用いただけません

※ メッセージのやりとりを始める前に、各種公的証明書による年齢確認が必須となります

※ 利用規約に違反する投稿内容は削除される場合があります

