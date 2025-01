英王室を離脱し、故郷である米カリフォルニア州を拠点に活動しているメーガン妃。自ら製作総指揮とホストを務めるNetflixの新リアリティ番組『ウィズ・ラブ、メーガン』の予告編が公開された。1月15日より配信開始される。2025年元日に、インスタグラムにサプライズ復帰を果たし、注目を集めたメーガン妃が、翌日、Netflixで公開予定のライフスタイル・リアリティ番組『ウィズ・ラブ、メーガン』の予告編を同プラットフォームで公開した。

映像では、ラヴィン・スプーンフルの楽曲「Do You Believe in Magic」に乗せて、妃がケーキやフォカッチャ作り、ガーデニング、フラワーアレンジメントや養蜂に挑戦する様子が映し出され、仲の良いミンディ・カリングやアビゲイル・スペンサー、デルフィナ・ブラキエ、セレブシェフのロイ・チョイ、アリス・ウォータース、そしてヘンリー王子の姿も登場する。発表によるとこの番組では、「ライフスタイル番組というジャンルを再考し、実用的なハウツーと新旧の友人との会話を融合」させるそう。妃が、「とっておきのヒントやコツをシェア」しつつ、「完璧さよりも遊び心を重視し」、簡単に美を作り出す手法を伝授してくれるそうだ。インスタグラムのキャプションには、「これを皆さんと共有することを、とてもワクワクしています! 私が製作を楽しんだように、皆さんが本作を気に入ってくれると嬉しいです。素敵な新年をお迎えください!」と綴られていた。Varietyによると、本作の監督を務めるのは、『アンソニー世界を駆ける』等を手がけたマイケル・スティード。ヘンリー王子とメーガン妃の制作会社アーチウェル・プロダクションが制作に携わり、1話33分、8エピソードで構成される。『ウィズ・ラブ、メーガン』はNetflixにて1月15日に配信スタート。