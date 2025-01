タリーズコーヒーの季節限定メニューとして「チョコレートLOVERSモカ 〜ダークな誘惑 カカオ73%〜」と「&TEA ホワイトショコラロイヤルミルクティー」が登場。

さらに「宇治抹茶ホワイトモカ」が同時発売されるほか、バレンタインギフトにぴったりなグッズも多数展開されます☆

タリーズコーヒー「バレンタインドリンク・グッズ」

発売日:2025年1月8日(水)

販売店舗:全国のタリーズコーヒー店舗

タリーズコーヒーが、バレンタインシーズンにぴったりな心温まるチョコレートドリンクを、バリエーション豊かに展開。

「チョコレート LOVERS モカ 〜ダークな誘惑 カカオ 73%〜」や「&TEA ホワイトショコラロイヤルミルクティー」「宇治抹茶ホワイトモカ」が期間限定で販売されます。

ダークとホワイトが織りなすチョコレートの世界とともに、心温まるひとときが過ごせるメニューです。

さらに‟Con Amore!Follow my heart”をテーマにした、大切な人や、自分自身に愛情を込めて贈りたくなるようなハートをモチーフにした華やかなグッズもラインナップされます☆

チョコレートLOVERSモカ 〜ダークな誘惑 カカオ73%〜(HOT/ICED)

サイズ・価格:

Short 630円(税込)/Tall 690円(税込)/Grande 750円(税込)

近年注目されているハイカカオチョコをドリンクのベースとホイップクリームに使用し、カカオの豊かな香りと濃厚なチョコレート感が楽しめるように仕上げられたショコラドリンク。

ハイカカオチョコとは一般的に、カカオの含有量が 70%以上のチョコレートのことを指します。

主原料であるカカオ特有の味わいが強く、甘さがやや控えめな点が特徴です。

今回発売される「チョコレートLOVERSモカ 〜ダークな誘惑 カカオ73%〜」は、甘いチョコレートの香りと、エスプレッソのほろ苦さが調和したカフェモカは、厳しい寒さが続くこの時季にぴったりの味わい。

食後のカフェタイムや、お仕事帰りのご褒美ドリンクとしてもおすすめのリッチな一杯です。

&TEA ホワイトショコラロイヤルミルクティー(HOT/ICED)

サイズ・価格:

Short 630円(税込)/Tall 690円(税込)/Grande 750円(税込)

コク深いロイヤルミルクティーに、ミルキーな甘さのホワイトチョコを合わせた「&TEA ホワイトショコラロイヤルミルクティー」

ホイップクリーム、トッピングしたホワイトチョコを「白」で統一し、冬のカフェタイムを彩る華やかな見た目に仕上げられています。

芳醇な香りの紅茶とホワイトチョコがマッチした、まろやかでやさしい味わいが楽しめる一杯です。

宇治抹茶ホワイトモカ(HOT/ICED)

価格:630円(税込)

サイズ:Tallのみ

ホワイトチョコ×宇治抹茶の、まろやかでほっとする味わいが魅力の「宇治抹茶ホワイトモカ」

香り高い京都府産宇治抹茶と、ホワイトチョコを合わせた抹茶モカです。

宇治抹茶の上品な苦みと、ホワイトチョコのやさしい甘さが絶妙なバランスがポイント。

別売りのホイップクリームをトッピング(+66円)することで、よりデザート感を楽しむのもおすすめです。

‟Con Amore!Follow my heart”テーマグッズ

‟Con Amore!Follow my heart”をテーマにした、贈り物や自分へのご褒美にぴったりなグッズが登場。

大切な人や、自分自身に愛情を込めて贈りたくなるようなハートをモチーフにした華やかなグッズです。

リバーシブルトート(グレーピンク)

価格:2,750円(税込)

グレーのポリエステル生地と

ピンクベージュのコットン生地が、リバーシブルで楽しめるトート。

ポリエステル生地の面には外側にポケットが施されています。

A4サイズのノートや書類も入る、使い勝手の良いデザインです。

シャイニーエコバッグ(シルバー)

価格:2,400円(税込)

光の当たり方によって色合いが変化するシャイニーなエコバッグ。

内側にゴムが付いており、コンパクトにまとめることもできます。

折りたたんでバッグに収納できる、便利なデイリー雑貨です。

グラデーションハートマグ

価格:2,250円(税込)

コロンとした形に、ピンクと白のグラデーションをデザインしたマグ。

散りばめられたハートの中に、キラっとゴールドに光るハートのコーヒー豆がポイントになっています。

コーヒーやチョコレートと一緒に、贈り物としてもおすすめです。

スリムボトル(ハート)

価格:2,750円(税込)

コンパクトで持ち運びしやすいステンレスボトル。

やさしいピンクのボディにプクっとしたハートのデザインが施されています。

シンプルながらアクセントのあるドリンクウェアです。

バリエーション豊かに展開される、心温まるチョコレートドリンクとハートをモチーフにした雑貨。

タリーズコーヒーのバレンタインドリンク・グッズは、2025年1月8日より販売開始です☆

※一部取扱いをしていない店舗があります

※画像はイメージです

