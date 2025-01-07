¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤ÇM6.8¤ÎÃÏ¿Ì¡¡53¿Í¤Î»àË´³ÎÇ§¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñÆâÎ¦Éô¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤Ç¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë53¿Í¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÃÏ¿Ì¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¤Î7Æü¸áÁ°10»þ¤¹¤®¡¢Ãæ¹ñÆâÎ¦Éô¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¥·¥¬¥Ä¥§»Ô¤Ç¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï10¥¥í¤Ç¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤ò»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²È²°¤¬ÅÝ²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¡¦¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë53¿Í¤¬»àË´¡¢62¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢1000°Ê¾å¤Î²È²°¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥·¥¬¥Ä¥§»Ô¤Ï¡¢¿Í¸ý¤ª¤è¤½80Ëü¿Í¤Ç¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤ÎÆîÉô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥¤¥ó¥É¤Î¹ñ¶¤Ë¶á¤¤»³³ÙÃÏÂÓ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£