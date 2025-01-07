Ä¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡¦¿ûÅÄ°¦µ®¡¢¡Ö¤Ä¤±ÌÍ¤ò¤Ú¤í¤ê¡×¥é¡¼³è¤ÎÍÍ»Ò¸ø³«¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡£¶¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖÄ¶¤È¤¤á¤♡ÀëÅÁÉô¡×¤Î¿ûÅÄ°¦µ®¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¡£¡È¥é¡¼³è¡É¤ÎÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¡ôÂç¾¡¸®¤µ¤ó¤Î¤Ä¤±ÌÍ¤ò¤Ú¤í¤ê¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´ï¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿ÌÍ¤È¼ÑÍñ¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Ä¤±½Á¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¡Ö¡ô¥é¡¼³è¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¥¢¥Ã¥×¡£¥é¡¼³è¤È¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ò°¦¤¹¤ë³èÆ°¤Î»ö¤ò»Ø¤¹¡£
¡¡ÀÄ¤¤¥·¥ã¥Ä¤Î¾å¤«¤é¥Õ¥ï¥Õ¥ï¥Ë¥Ã¥È¤ò½Å¤ÍÃå¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤Ä¤±ÌÍ¤ò´°¿©¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¡ª¤¢¤¤Á¤ã¤ó¿©¤Ù¤ì¤ë¿Í¤Ê¤ó¤ä¤Í¡×¡Ö¤¢¤¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡ÖÎÌ¤¬Â¿¤½¤¦¤À¤±¤É¿©¤Ù¤ì¤¿¤Î¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤Þ¤Ç²Ä°¦¡Ê¤«¤ï¤¤¡Ë¤¯¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£