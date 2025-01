ANYCOLORが運営するVTuber/バーチャルライバーグループ「にじさんじ」は、「にじさんじ 励ましボイス」「にじさんじ お世話ボイス」を1月10日12時から販売する。「にじさんじ 励ましボイス」「にじさんじ お世話ボイス」は、今回新たに発売するコンセプトボイス。1月10日12時から1月31日23時59分までの期間、にじさんじオフィシャルストアと、NIJISANJI EN Official Storeにてを販売する。

キービジュアルセット(2,000円)、キービジュアルの各ライバーボイス(1,000円)には、もれなくPC&スマートフォン用壁紙が付属する。EXボイスは各500円。「にじさんじ 励ましボイス」は、キービジュアルセットとして「キービジュアルセット Keep Smiling Side(北見遊征、渡会雲雀)」「キービジュアルセット Always With You Side(ドッピオ ドロップサイト、凉舞 バレンウォート)」を販売。ボイスに加え、それぞれ単体のスマートフォン用壁紙と2名の撮りおろしビジュアルを組み合わせたPC用壁紙が特典として付属する。なおキービジュアルセットにEXボイスは含まれていない。参加ライバーは、にじさんじより愛園愛美、赤城ウェン、飛鳥ひな、雨森小夜、アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、五十嵐梨花、石神のぞみ、伊波ライ、戌亥とこ、宇佐美リト、宇志海いちご、える、小野町春香、オリバー・エバンス(Japanese ver.&English ver.)、魁星、甲斐田晴、加賀美ハヤト、叶、鏑木ろこ、綺沙良、北見遊征、雲母たまこ、倉持めると、来栖夏芽、弦月藤士郎、小清水透、梢桃音、佐伯イッテツ、早乙女ベリー、榊ネス、酒寄颯馬、桜凛月、栞葉るり、司賀りこ、四季凪アキラ、獅子堂あかり、静凛、シスター・クレア、周央サンゴ、健屋花那、鈴木勝、セラフ・ダズルガーデン、ソフィア・ヴァレンタイン、空星きらめ、鷹宮リオン、立伝都々、珠乃井ナナ、でびでび・でびる、東堂コハク、ドーラ、長尾景、七瀬すず菜、ニュイ・ソシエール、葉加瀬冬雪、花畑チャイカ、早瀬走、春崎エアル、樋口楓、緋八マナ、風楽奏斗、フミ、不破湊、ベルモンド・バンデラス、星導ショウ、本間ひまわり、舞元啓介、ましろ爻、町田ちま、ミラン・ケストレル、叢雲カゲツ、矢車りね、山神カルタ、雪城眞尋、夢追翔、夜見れな、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、緑仙、ルンルン、レイン・パターソン、レヴィ・エリファ、渡会雲雀。NIJISANJI ENより、アルバーン・ノックス(English ver.& Japanese ver.)、アスター アルカディア、クロード クローマーク、ドッピオ ドロップサイト、クララ チャームウッド(English ver.& Japanese ver.)、ルカ・カネシロ、マリア マリオネット(English ver.& Japanese ver.)、遠藤霊夢(English ver.& Japanese ver.)、凉舞 バレンウォート、スカーレ ヨナグニ、トゥイスティー アマノザコ、浮奇・ヴィオレタ(English ver.& Japanese ver.)、ベンタクロウ ブリンガー(English ver.& Japanese ver.)、ヴェール ヴァーミリオン、ヴェザリウス バンデージ(English ver.& Japanese ver.)、ユウ Q ウィルソン。English ver.表記のある商品は英語での収録商品となる。「にじさんじ お世話ボイス」は、キービジュアルセットとして「キービジュアルセット(周央サンゴ、壱百満天原サロメ)」を販売。周央サンゴ、壱百満天原サロメのボイスに加え、それぞれ単体のスマートフォン用壁紙と2名の撮りおろしビジュアルを使用したPC用壁紙が特典として付属する。参加ライバーは、にじさんじより愛園愛美、赤城ウェン、飛鳥ひな、天宮こころ、雨森小夜、アルス・アルマル、アンジュ・カトリーナ、五十嵐梨花、石神のぞみ、伊波ライ、戌亥とこ、宇志海いちご、える、小野町春香、オリバー・エバンス(Japanese ver.&English ver.)、魁星、甲斐田晴、叶、鏑木ろこ、神田笑一、綺沙良、北見遊征、雲母たまこ、倉持めると、来栖夏芽、弦月藤士郎、小清水透、梢桃音、佐伯イッテツ、早乙女ベリー、榊ネス、酒寄颯馬、桜凛月、栞葉るり、司賀りこ、四季凪アキラ、獅子堂あかり、シスター・クレア、周央サンゴ、健屋花那、鈴木勝、セラフ・ダズルガーデン、ソフィア・ヴァレンタイン、空星きらめ、鷹宮リオン、立伝都々、珠乃井ナナ、東堂コハク、ドーラ、長尾景、七瀬すず菜、ニュイ・ソシエール、葉加瀬冬雪、花畑チャイカ、早瀬走、春崎エアル、樋口楓、緋八マナ、壱百満天原サロメ、風楽奏斗、フミ、不破湊、ベルモンド・バンデラス、星導ショウ、本間ひまわり、舞元啓介、ましろ爻、町田ちま、ミラン・ケストレル、叢雲カゲツ、矢車りね、山神カルタ、雪城眞尋、夢追翔、ラトナ・プティ、リゼ・ヘルエスタ、緑仙、ルンルン、レイン・パターソン、レヴィ・エリファ、渡会雲雀。English ver.表記のある商品は英語での収録商品。