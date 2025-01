【モデルプレス=2025/01/07】韓国の芸能事務所・JYP Entertainmentより1月20日にデビューする新ボーイズグループ・KickFlip(キックフリップ)に注目が集まっている。【プロフィール】Stray Kids(ストレイキッズ)やNEXZ(ネクスジ)などに続いてデビューするKickFlipは、7人組のボーイズグループで、20日にリリースされる1stミニアルバム「Flip it, Kick it!」でデビューを果たす。6日に「응 그래(Umm Great)」のミュージックビデオが公開されると、フレッシュなオーラとビジュアルで「すでに期待大」「イケメン揃い」「かっこいい」などと注目を集めている。

KickFlip(???) ??? Umm Great MV Photo



KickFlip The 1st Mini Album "Flip it, Kick it!"

2025.1.20 6PM(KST) Release!



Pre-save & Pre-add : https://t.co/z1PkFWTc6x#KickFlip #???#??? #UmmGreat#Flip_it_Kick_it#KickFlipDebut pic.twitter.com/fUyh0QJDzZ