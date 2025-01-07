KickFlip Xより

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【モデルプレス＝2025/01/07】韓国の芸能事務所・JYP Entertainmentより1月20日にデビューする新ボーイズグループ・KickFlip（キックフリップ）に注目が集まっている。【プロフィール】

【写真】JYP新ボーイズグループ誕生 イケメンと話題の日本人も

◆JYP新ボーイズグループKickFlip


Stray Kids（ストレイキッズ）やNEXZ（ネクスジ）などに続いてデビューするKickFlipは、7人組のボーイズグループで、20日にリリースされる1stミニアルバム「Flip it, Kick it！」でデビューを果たす。6日に「응 그래（Umm Great）」のミュージックビデオが公開されると、フレッシュなオーラとビジュアルで「すでに期待大」「イケメン揃い」「かっこいい」などと注目を集めている。

また、7人のうち5人が韓国人で、2人が日本人。韓国人メンバーのゲフン（KYE HOON）、ドンヒョン（DONG HYEON）、日本人メンバーのアマル（AMARU）、ケイジュ（KEIJU）は、2021年に放送された大型オーディション番組「LOUD」でJYPからデビューすることが決定しており、約3年越しにデビューが実現した形となる。


◆KickFlip（キックフリップ）メンバープロフィール


◆ゲフン（KYE HOON）



誕生日：2004年9月16日
特技：作曲、作詞、卓球
趣味：フットサル、ゲーム

◆アマル（AMARU）



誕生日：2005年10月21日
特技：作曲、作詞、韓国語、皿回し、薪割り
趣味：野球、アニメを見ること、野球選手のルーティンを真似する

◆ドンファ（DONG HWA）



誕生日：2006年3月11日
特技：作曲、作詞、フリースタイルダンス
趣味：ヴィンテージファッション、スケートボード

◆ジュワン（JU WANG）



誕生日：2006年5月2日
専門：陸上、タンブリング
趣味：食べること全部、料理、フィットネス

◆ミンジェ（MIN JE）



誕生日：2006年05月12日
特技：縄跳び（2段ジャンプ）、きれいな字、英語
趣味：バスケットボール、映画鑑賞

◆ケイジュ（KEIJU）



誕生日：2006年10月4日
特技：韓国語、ボウリング
趣味：ゲーム

◆ドンヒョン（DONG HYEON）



誕生日：2007年03月13日
特技：作曲、作詞、英語、アイスホッケー
趣味：フットサル

（modelpress編集部）

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