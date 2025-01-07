JYP新ボーイズグループKickFlip、メンバー公開で「イケメン揃い」の声 日本人は2人所属「LOUD」出身【個人プロフィール】
【モデルプレス＝2025/01/07】韓国の芸能事務所・JYP Entertainmentより1月20日にデビューする新ボーイズグループ・KickFlip（キックフリップ）に注目が集まっている。【プロフィール】
【写真】JYP新ボーイズグループ誕生 イケメンと話題の日本人も
Stray Kids（ストレイキッズ）やNEXZ（ネクスジ）などに続いてデビューするKickFlipは、7人組のボーイズグループで、20日にリリースされる1stミニアルバム「Flip it, Kick it！」でデビューを果たす。6日に「응 그래（Umm Great）」のミュージックビデオが公開されると、フレッシュなオーラとビジュアルで「すでに期待大」「イケメン揃い」「かっこいい」などと注目を集めている。
また、7人のうち5人が韓国人で、2人が日本人。韓国人メンバーのゲフン（KYE HOON）、ドンヒョン（DONG HYEON）、日本人メンバーのアマル（AMARU）、ケイジュ（KEIJU）は、2021年に放送された大型オーディション番組「LOUD」でJYPからデビューすることが決定しており、約3年越しにデビューが実現した形となる。
誕生日：2004年9月16日
特技：作曲、作詞、卓球
趣味：フットサル、ゲーム
誕生日：2005年10月21日
特技：作曲、作詞、韓国語、皿回し、薪割り
趣味：野球、アニメを見ること、野球選手のルーティンを真似する
誕生日：2006年3月11日
特技：作曲、作詞、フリースタイルダンス
趣味：ヴィンテージファッション、スケートボード
誕生日：2006年5月2日
専門：陸上、タンブリング
趣味：食べること全部、料理、フィットネス
誕生日：2006年05月12日
特技：縄跳び（2段ジャンプ）、きれいな字、英語
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
誕生日：2006年10月4日
特技：韓国語、ボウリング
趣味：ゲーム
誕生日：2007年03月13日
特技：作曲、作詞、英語、アイスホッケー
趣味：フットサル
（modelpress編集部）
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【写真】JYP新ボーイズグループ誕生 イケメンと話題の日本人も
◆JYP新ボーイズグループKickFlip
Stray Kids（ストレイキッズ）やNEXZ（ネクスジ）などに続いてデビューするKickFlipは、7人組のボーイズグループで、20日にリリースされる1stミニアルバム「Flip it, Kick it！」でデビューを果たす。6日に「응 그래（Umm Great）」のミュージックビデオが公開されると、フレッシュなオーラとビジュアルで「すでに期待大」「イケメン揃い」「かっこいい」などと注目を集めている。
KickFlip(???) ??? Umm Great MV Photo— KickFlip (@kickflip_jype) January 6, 2025
KickFlip The 1st Mini Album "Flip it, Kick it!"
2025.1.20 6PM(KST) Release!
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◆KickFlip（キックフリップ）メンバープロフィール
◆ゲフン（KYE HOON）
誕生日：2004年9月16日
特技：作曲、作詞、卓球
趣味：フットサル、ゲーム
◆アマル（AMARU）
誕生日：2005年10月21日
特技：作曲、作詞、韓国語、皿回し、薪割り
趣味：野球、アニメを見ること、野球選手のルーティンを真似する
◆ドンファ（DONG HWA）
誕生日：2006年3月11日
特技：作曲、作詞、フリースタイルダンス
趣味：ヴィンテージファッション、スケートボード
◆ジュワン（JU WANG）
誕生日：2006年5月2日
専門：陸上、タンブリング
趣味：食べること全部、料理、フィットネス
◆ミンジェ（MIN JE）
誕生日：2006年05月12日
特技：縄跳び（2段ジャンプ）、きれいな字、英語
趣味：バスケットボール、映画鑑賞
◆ケイジュ（KEIJU）
誕生日：2006年10月4日
特技：韓国語、ボウリング
趣味：ゲーム
◆ドンヒョン（DONG HYEON）
誕生日：2007年03月13日
特技：作曲、作詞、英語、アイスホッケー
趣味：フットサル
（modelpress編集部）
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