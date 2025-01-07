¥¹¥ê¥³¤Î¥Ë¥ã¥ó¥³ÍÑÄÞ¸¦¤®¤Ç¡¢¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤À
¤Í¤³¤Í¤³¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ç²ñµÄ¤¹¤ë¥Ë¥ã¥ó¡£
¤É¤¦¤¤¤¦¥ï¥±¤«¡¢¿Í´Ö¤¬¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¥É¥Ã¥«¥ê¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ëÇ¤µ¤Þ¡£»ô¤¤¼çÅª¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤È¿ÌÌ¡¢»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Çº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤Ã¤¿¤éÂå¤ï¤ê¤Î¤â¤Î¤ÇËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤·¤«¥Ë¥ã¥¤¡£
¥Ë¥ã¥ó¥³¤Î¥¦¥§¥Ö²ñµÄ
3COINS¤«¤é¡¢ÇÍÑ¡ÖPCÄÞ¤È¤®¡×¤¬880±ß¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥ÈPC¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¾å³¸¤¬³«¤¯¤È¡¢ÆâÂ¦¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ë¥ã¥ó¥³¤¿¤Á¤¬¥¦¥§¥Ö²ñµÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÌÌ¤¬ÄÞ¤È¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¥Ô¥ó¥°¤Ê¤µ¤¬¤é¤Ë¥¬¥ê¥¬¥ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬
¿ÆÀÚ¤Ê¤³¤È¤ËÍÀþ¥Þ¥¦¥¹¤¬ÀÜÂ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¼ª¤È´é¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Í¥º¥ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤Ë¤ÏÎëÆþ¤ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¤¹¤ÈÄÌÃÎ²»¤¬ÌÄ¤ë´¶¤¸¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¾å³¸¤Ï¡¢¥ê¥ó¥´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¤Î´é¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¿è¤Ê·×¤é¤¤¤â¡£
¤³¤Á¤é¤¬PCºî¶ÈÃæ¤ËÎÙ¤Ç¥«¥ê¥«¥ê¤µ¤ì¤¿¤é¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
Source: PAL Co.,ltd. via GAME Watch