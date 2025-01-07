¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¡¤«¤Ä¤Æ¿ÆÍ§¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¡Ö¾ù¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡Ö¿ÆÍ§¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤À¤«¤éÁ´Á³¤¤¤¤¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿ÀÅÄ°¦²Ö¡Ê44¡Ë¤¬7Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°11¡¦50¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«¿È¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¿Íµ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡Öµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¤òÉÃ¤ÇÁª¤Ù¡ª¥¦¥ë¥È¥é2Âò¡×¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤±¤¿¡Ö¥à¥º¤¹¤®¤ëÎø¤Î¤ªÇº¤ßSP¡×¤Î2Âò¤ËÄ©Àï¡£
¡¡¿ÀÅÄ¤Ï¡Ö¿ÆÍ§¤ÈÆ±¤¸¿Í¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¾ù¤ëÇÉ¡×¤«¡Ö¿¿¤Ã¸þ¾¡ÉéÇÉ¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ç¤ÏÌÂ¤ï¤º¡Ö¾ù¤ëÇÉ¡×¤òÁª¤Ó¡¢¡Ö»ä¤Ï¾ù¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÂ¾¤Ë¤â¤¤¤ë¡ª¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ÊÁê¼ê¤Ë¤Ï¡Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µ¤¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤â¡£¡ÖÃËÀ¤è¤ê¤â¿ÆÍ§¤Î¤Û¤¦¤¬Âç»ö¤À¤«¤éÁ´Á³¤¤¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿ÀÅÄ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¡Ö¥Ï¥é¥¤¥Á¡×´ä°æÍ¦µ¤¤Ï¡Ö¾ù¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¸þ¤³¤¦¼¡Âè¤À¤è¤Í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£