¥Þ¥¤¥Õ¥¡¥¹Hiro¡õ»³ËÜÉñ¹áÉ×ºÊ¡¡¡È¥é¥Ö¥é¥Ö¡É¡Ö½é·Ø¡×¥Ç¡¼¥È¸ø³«¡¡¡Ö´ãÊ¡¡×¡ÖÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMY¡¡FIRST¡¡STORY¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Hiro¡Ê30¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£
¡¡ºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á¡Ê27¡Ë¤È¤Î¹¬¤»É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüHiro¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö½é·Ø¡×¤È°ì¸À¤Ä¤Å¤ë¤ÈÀÄÅ·¤Î²¼¡¢Ä»µï¤ÎÁ°¤Ç»³ËÜ¤È´ó¤êÅº¤¦»Ñ¤ò¸ø³«¡£
¡¡¸ß¤¤¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢Hiro¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡¢»³ËÜ¤Ï¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤ë»ÅÁð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç»³ËÜ¤Ï¡Ö¸µÃ¶¤â¤ªµÁÉã¤µ¤ó¤È²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Hiro¤ÈµÁÉã¤Ç²Î¼ê¤Î¿¹¿Ê°ì¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡ª¡ªÄá²¬È¬È¨µÜ¤¤¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¡¼¡ª¡ªÁø¶ø¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª½é·Ø¤¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÉñ¹á¤Á¤ã¤ó¤Î½é·Ø»Ñ¸«¤ì¤ë¤Î´ãÊ¡¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£