2024Ç¯11·î¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1.13ÇÜ¡¡Á°¤Î·î¤ò¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¾å²ó¤ë¤âÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ï²¼²ó¤ë¡ÚÆÁÅç¡Û
¸©Æâ¤Î11·î¤ÎÍ¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1.13ÇÜ¤Ç¡¢Á°¤Î·î¤ò¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÆÁÅçÏ«Æ¯¶É¤Î¤Þ¤È¤á¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅçÏ«Æ¯¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÆÁÅç¸©Æâ¤Î2024Ç¯11·î¤ÎÍ¸úµá¿Í¿ô¤Ï1Ëü5927¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ0.7%¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¸º¾¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢9¤«·îÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Í¸úµá¿¦¼Ô¿ô¤Ï1Ëü3323¿Í¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ2.7%Áý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢»Å»ö¤òµá¤á¤ë¿Í1¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ¯¤¸ý¤Î¿ô¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï1.13ÇÜ¤Ç¡¢Á°¤Î·î¤ò0.01¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ÎÆ±¤¸·î¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¤Ï0.04¥Ý¥¤¥ó¥È²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÁÅçÏ«Æ¯¶É¤Ï¡¢¡Öµá¿Í¤¬µá¿¦¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢µá¿Í¤Ï´Ë¤ä¤«¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¸µ¤Î·ÐºÑ¾ðÀªÅù¤¬¸ÛÍÑ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤ÏÎ±°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¡¢Ê¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£