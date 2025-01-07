»³ºê¥±¥¤¡Ö2¡¢30Ç¯¸«¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×µ×¡¹¤Ë¹ÈÇò»ëÄ°¤·¤¿ÍýÍ³¡Ö¤½¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë¡×¡ÖËÜ²È¤ò¸«¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î»³ºê¥±¥¤¤¬¡Ê42¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤òµ×¡¹¤Ë»ëÄ°¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¹ÈÇò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2¡¢30Ç¯¸«¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È»³ºê¡£ºòÇ¯¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¡×¸«¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¿·½Õ¡ªÇú¾Ð¥Ò¥Ã¥È¥Ñ¥ì¡¼¥É2025¡×¡£¹ÈÇò½Ð¾ì¼Ô¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¹¤ë½Ð±é¼Ô¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜ²È¤ò¸«¤Ê¤¤¤È³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¡×¤ÈNHK¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¸åÄÉ¤¤»ëÄ°¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Î¤¿¤á¤Ë4»þ´ÖÈ¾¸«¤Þ¤·¤¿¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥ß¥Î¤È¤±¤ó¶Ì¡£²ÎÃæ¤Ë¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¥Ñ¥¿¡Ä¤Ã¤Æ²»¤¬¤·¤Æ¤ë¤Î¤È¤«ºÇ¹â¤ËÌÌÇò¤¤¡£¤±¤ó¶Ì¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥É¥¥É¥¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£