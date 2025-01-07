¥¢¥Ã¥×¥¬¥ì£Ç¤¬È¿È¯¡¢£±£²·î¤ÎÄ¾±Ä¡¦£Æ£ÃÇä¾å¹â¤Ï£²¥±¥¿Áý
¡¡¥¢¥Ã¥×¥¬¥ìー¥¸¥°¥ëー¥×<7134.T>¤¬È¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¶Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿£²£´Ç¯£±£²·îÅÙ¤Î·î¼¡Çä¾å¾õ¶·¡ÊÂ®Êó¡Ë¤Ç¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Çä¾å¹â¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ£±£´¡¥£¶¡óÁý¤È£²¥±¥¿Áý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ¸Å¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¼è¤êµÚ¤ÓÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤È¤â¤ËÃÈÅß¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿Á°Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡Ãæ¸Å¥¹¥¿¥Ã¥É¥ì¥¹¥¿¥¤¥ä¤òÃæ¿´¤ËÇã¤¤¼è¤êµÚ¤ÓÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢Ä¾±ÄÅ¹¡¢¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥ºÅ¹¤È¤â¤ËÃÈÅß¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿Á°Ç¯¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS