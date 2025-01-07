¾¯¤Ê¤¯¤È¤â36¿Í»àË´¡¡Ãæ¹ñ¡¦¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.8¤ÎÃÏ¿Ì¡¡Éé½ý¼Ô68¿Í ÅÝ²õ²È²°¤Ï1000Åï°Ê¾å¤Ë¡¡¥·¥¬¥Ä¥§»Ô
Ãæ¹ñ¤Î¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤Ç¤¤ç¤¦¸áÁ°¡¢¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â36¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7Æü¸áÁ°9»þ5Ê¬¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¼«¼£¶è¤Î¥·¥¬¥Ä¥§»Ô¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É6.8¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï10¥¥í¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å¸áÁ°10»þ¤¹¤®¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ºÇÂç¤Ç¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É4.4¤ÎÍ¾¿Ì¤¬11²ó¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥·¥¬¥Ä¥§»Ô¤Ï¡¢¥Í¥Ñ¡¼¥ë¤ä¥Ö¡¼¥¿¥ó¤Î¹ñ¶¤Ë¶á¤¯¡¢¿Í¸ý¤Ï¤ª¤è¤½80Ëü¿Í¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢»à¼Ô¤Ï36¿Í¡¢Éé½ý¼Ô¤Ï68¿Í¡¢ÅÝ²õ²È²°¤Ï1000Åï°Ê¾å¤Ë¾å¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£