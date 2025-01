Ankerが、日傘に搭載したソーラーパネルにより、屋外でスマートフォンを充電したりポータブル冷蔵庫に電気を供給したりできるソーラービーチパラソルである「Solix Solar Beach Umbrella」を発表しました。Anker shows off its solar beach umbrella at CES 2025 | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2025/01/06/anker-shows-off-its-solar-beach-umbrella-at-ces-2025/

今回、Ankerが2025年1月7日から開催されている世界最大級の家電見本市「CES 2025」で発表したソーラービーチパラソルは、停電や防災を念頭に置いた同社の「SOLIX」シリーズの一部としてリリースされるものです。市場には既に多くのソーラービーチパラソルが出回っていますが、Ankerの製品はペロブスカイト太陽電池を採用している点が特徴的です。シリコンベースの太陽電池にペロブスカイトフィルムを重ねたペロブスカイト太陽電池は、従来の結晶シリコン太陽電池が苦手とする青い光のエネルギー効率に優れるため、最大43%の変換効率を発揮することが可能とのこと。これは最大約24%、理論値で約30%の効率で太陽光をエネルギーに変換するとされている従来型のソーラーパネルより格段に優れたパフォーマンスです。Ankerは同社のペロブスカイト太陽電池について、「明るい光の中では結晶シリコン太陽電池より30%優れた性能を発揮し、暗い光の中では効率が2倍になります」と述べています。パラソルの高さは約215cm、傘の直径は190cmで重量などの仕様は不明。IP67規格なので、砂や雨にも堪えるよう設計されており、リゾートでのバカンスや海のレジャーのお供にすることが想定されています。記事作成時点ではソーラービーチパラソルの価格は未発表で、2025年の春か夏に明かされる見通しです。このほか、AnkerはCES 2025でポータブル冷蔵庫「EverFrost」の第2世代である「Solix EverFrost 2」や、AI音声除去機能を搭載したカラオケスピーカーなどの新製品も発表しています。「Solix EverFrost 2」は288Whのリン酸鉄リチウムイオン(LFP)バッテリー2個により最大104時間の冷却が可能で、60WのUSB Type-Cおよび12WのUSB Type-Aソケットからガジェットを充電できるほか、100Wのソーラー発電、12Vの車用ソケット、AC電源、またはUSB Type-C接続での充電に対応しています。価格は23Lモデルが699ドル(約11万円)、40Lモデルが749ドル(約11万8000円)、58Lモデルが999ドル(約15万8000円)で、40Lおよび58Lモデルは2025年2月21日から予約注文の受付を開始する予定。小型の23Lモデルは第2四半期にリリースされる見通しです。