¡ÚÅÜ¤ê¡ÛÍ½È÷¹»¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×ÆÍÁ³ÊÄº¿¡¡¸½Ìò¹Ö»Õ¹ðÇò¡ÖÇ¯Ëö¤«¤éµëÎÁÌ¤Ê§¤¤¡ÄÀâÌÀÀÕÇ¤¤òÁ´¤¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×À¸ÅÌ¼ø¶ÈÎÁ¤ÎÊÖ¶â¤â¸«ÄÌ¤·¤¿¤¿¤º
Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬Ç÷¤ëÃæ¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¶è¤ÎÂç³Ø¼õ¸³Í½È÷¹»¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤¬ÇË»º¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í½È÷¹»¤ËÄÌ¤¦À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤¬¤³¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Î¤³¤È¡£
Æþ¤ê¸ý¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¡ÖÇË»º¿½¤·Î©¤Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿»æ¤ò¸«¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Á¥¬¥¯¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»À¸¡§
»ä¤¿¤Á¤ÏÅß´ü¹Ö½¬¤Ç¤¤Î¤¦Ä«¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤·¤¿¤éÆÍÁ³¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£Ã¯¤â²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢µö¤»¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¹â3¤Î¿Í¤È¤«µã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡£
Àµ·îµÙ¤ß¤¬ÌÀ¤±¤¿6Æü¤Ë¤Ï¡¢ÍÂ¤±¤Æ¤¤¤¿²ÙÊª¤ò°ú¤¼è¤ê¤ËÍè¤ëÀ¸ÅÌ¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼õ¸³À¸¡§
²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤À¤êÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¡¢ÀµÄ¾¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ë¥Á¥¬¥¯¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹â¹»1Ç¯À¸¡§
¼«½¬¤Î»þ¤ËÀèÇÚÊý¤¬¤ß¤ó¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó»È¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¡£
¶ì¼ê¤Ê²ÊÌÜ¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢2024Ç¯¤Î²Æ¤«¤éÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¹â¹»1Ç¯À¸¡£
¿½¹þ½ñ¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¼ø¶ÈÎÁ¤Ï¡¢2024Ç¯6·î¤«¤é1Ç¯´Ö¤Ç79Ëü2000±ß¡£¤¹¤Ç¤Ë°ì³ç¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°å³ØÉô»ÖË¾¤ÎÏ²¿ÍÀ¸¤À¤È¤¤¤¦À¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë400Ëü±ß¶á¤¯»ÙÊ§¤¤ºÑ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡Ä¡£¸ÄÊÌ»ØÆ³¤Î²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¼ø¶ÈÎÁ¤Ï¹â³Û¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿°å³ØÉô»ÖË¾¤ÎÏ²¿ÍÀ¸¡§
ËÍ¤Ï¸ÄÊÌ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤ÎËå¤â¥Ë¥Á¥¬¥¯¤ÎÊý¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤â¤¦100Ëü±ßÊ§¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¸ÄÊÌ¤â¤¤¤í¤¤¤í»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÂ¿Ê¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Ä¤É¤¦¤·¤è¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬»ÙÊ§¤Ã¤¿¹â³Û¤Ê¼ø¶ÈÎÁ¤ÏÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸ÅÌ¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×¤¬¡¢¥Ë¥Á¥¬¥¯¤ÎÂåÍý¿Í¤ò¼èºà¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢°Ê²¼¤Î²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤ÎÂåÍý¿Í¡ä
¡Ö¸½¾õ¤Ç¤ÏÊÖ¶âÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î»ÙÊ§¤¤Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤«¡¢Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
À¸ÅÌ¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¾å¤Ç¤ÎÇË»º¼êÂ³¤¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÐ±þ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É»ñ¶â·«¤ê¤¬É¯Ç÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
ÂåÍý¿Í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÖ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¡¢ÇË»º¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤Æ¡¢´Éºâ¿Í¤¬¤Ä¤¤¤¿¸å¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤«¤é¡ÈÃû¤·¡É¡¡¹Ö»Õ¡ÖµëÎÁ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¿·Ç¯¤ËÆÍÁ³ÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿ÇË»º¿½¤·Î©¤Æ¡£
¤·¤«¤·¡¢·Ð±Ä¤¬É¯Ç÷¤¹¤ë¾õ¶·¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿À¸ÅÌ¡§
12·î¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¸ÄÊÌ¡Ê»ØÆ³¡Ë¤ÎÀèÀ¸¤È¤«¤ÎµëÎÁ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£
Ç¯Ëö¤Ë¤Ï¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖµëÎÁÌ¤Ê§¤¤¡×¤Î¤¦¤ï¤µ¡£¼ÂºÝ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¹Ö»Õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡£
¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×Èó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡¡¿¹Àî¾½Íº»á¡§
11·î¤È12·îÊ¬¤ÎµëÎÁÊ¬¤ÎµëÎÁ¤¬Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£11·îÊ¬¤ÎµëÎÁ¤ÏÂç³¢Æü¤ËÊ§¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤Þ¤¢¤³¤ì¤â¡¢Ê§¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤¦¡¢¼ø¶È¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç½àÈ÷¤Þ¤Ç¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦º£¸å»Å»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ÀâÌÀÀÕÇ¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Á´¤¯¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¹Ö»Õ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÇË»º¿½¤·Î©¤Æ¤Ï¡¢¿²¼ª¤Ë¿å¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
ÊÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î12·î¤Ë¥Ë¥Á¥¬¥¯Â¦¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦LINE¡£
¡ã¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿LINE¡ä
¡ÖÍ»»ñ¼Â¹ÔÆü¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï10·îÊ¬¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂå¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ò12·î30Æü¤ËÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
·ë¶É¡¢10·îÊ¬¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ï»ÙÊ§¤ï¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£
¤½¤ì¤è¤ê¤â¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¶µ¤¨»Ò¤¿¤Á¤Î¼õ¸³¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥Á¥¬¥¯¡×Âç³ØÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¡§
ËÜÅö¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊÙ¶¯¤µ¤»¤ë¤Î¤âËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼õ¸³À¸¤¬°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎµëÎÁ¤ÏºÇ°¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼õ¸³À¸¤¬Íè½µ¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Éé¤±¤º¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤«¤Ê¡£
À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÍý¿Í¤Ï¼õ¤±Æþ¤ìÀè¤ÎÍ½È÷¹»¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¸½ºß¤Ï¡¢²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡×1·î7ÆüÊüÁ÷¤è¤ê)