1月6日 ポスト

プレイステーション 5用アクションゲーム「Stellar Blade(ステラ―ブレイド)」開発会社のSHIFT UPは、新年会にて社員にPS5 Proを配布。その模様を「StellarBlade」公式Xにてポストした。

投稿された写真では積み重ねられたPS5 Proが確認でき、配布している様子が動画で公開された。

また、別の投稿では“ちょっとしたトラブル”の映像も公開された。

We had our SHIFTUP New Year's event today. Everyone got a PS5Pro so you can enjoy Stellar Blade in 4K, right?

Oh, and there's a glimpse of Lily and Eve...💕#StellarBlade #SHIFTUP #HappyNewYear pic.twitter.com/VihP4Qhnr1