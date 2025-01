【しかのこダンスDLC】配信期間:1月7日~3月31日※Steamは2月5日2時59分まで価格:無料

PLAYISM(プレーイズム)は、プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch用スローライフ街破壊ゲーム「ごく普通の鹿のゲーム DEEEER Simulator」にて、アニメ「しかのこのこのここしたんたん」とのコラボコンテンツ「しかのこダンスDLC」を1月7日より配信する。配信期間は3月31日まで(Steamは2月5日2時59分まで)。

今回のコラボコンテンツをダウンロードすることで、「ごく普通の鹿のゲーム DEEEER Simulator」ゲーム内の「踊る」コマンドを選択すると、TVアニメ「しかのこのこのここしたんたん」のOPテーマ曲「シカ色デイズ」とともに、「しかのこダンス」を踊れるようになる。

本コンテンツは期間限定のものとなっており、いずれのゲームプラットフォームにおいても配信期間終了後にコラボコンテンツは削除される。なお、権利の関係上、中国・台湾・韓国・マレーシア・フィリピン・インドネシアでは利用することはできない。

【コラボ対応配ゲームプラットフォームとストアページ】

・Steam版のページ

・Nintendo Switch版のページ

・PS4版のページ

・Xbox版のページ

(C)Gibier Games All rights reserved. Licensed to and published by Active Gaming Media, Inc.

(C)おしおしお・講談社/日野南高校シカ部