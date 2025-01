【HDMI 2.2】1月7日 発表

HDMI Forumは1月7日、HDMI規格の新バージョン「HDMI 2.2」を発表した。

テレビやPC、ゲームコンソールなど幅広いデバイスに搭載されているHDMI。PS5やXbox Series Xなどに搭載されている「HDMI 2.1」は帯域幅が48Gbpsで4K/144Hzや8K/60Hzなどに対応しているが、今回発表された「HDMI 2.2」では帯域幅が96Gbpsに拡張され、4K/480Hzや8K/240Hzといった高解像度・高リフレッシュレートの映像信号を伝送できるようになった。

また新たに音声と映像の同期を改善する新機能「Latency Indication Protocol」やHDMI 2.2に対応する「Ultra96 HDMIケーブル」も発表。今後、HDMI 2.2に対応したケーブルやデバイスの登場が期待される。

HDMI 2.2の帯域幅は、前バージョンのHDMI 2.1から2倍となる

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.