¡Úºå¿À¡Û¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¦¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥é¤È°éÀ®·ÀÌó¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î24ºÐ³°Ìî¼ê¡Ö¥Á¡¼¥à¤¬À®¸ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ºå¿À¤Ï7Æü¡¢¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¦¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥éÁª¼ê¤ÈÍèµ¨¤Î°éÀ®Áª¼ê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö134¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥éÁª¼ê¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î24ºÐ³°Ìî¼ê¡£190cm¡¢93¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥éÁª¼ê¤Ï·ÀÌó¤ò½ª¤¨¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤È·ÀÌó¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È²ñ¤¨¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎÌîµåÊ¸²½¤ä¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê³Ø¤Ó¡¢2025 Ç¯¤Ë¥Á¡¼¥à¤¬À®¸ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£