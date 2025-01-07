¥á～¥Æ¥ì¡ÊÌ¾¸Å²°¥Æ¥ì¥Ó¡Ë

´ôÉì¸©¹â»³»Ô°ìÇ·µÜÄ®¤ÎÈôÂÍ°ìµÜ¿åÌµ¿À¼Ò¤Ç7Æü¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤ò´ê¤¦¡Ö¼·Áð´¡º×¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ö¼·Áð´¡º×¡×¤Ï¡¢ÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§Ç°¤·¿ÀÁ°¤Ë¤ª¶¡¤¨¤·¤¿´¡¤ò»á»Ò¤ä»²ÇÒ¼Ô¤é¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¦¹Ô»ö¤Ç¡¢ËèÇ¯1·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸áÁ°9»þ¡¢´¡¤¬¿ÀÁ°¤Ë¶¡¤¨¤é¤ì¸·¤«¤Ë¿À»ö¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¶­Æâ¤ÇË¬¤ì¤¿»²ÇÒ¼Ô¤Ë¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

´¡¤Ï¿À¼Ò¤ÎÉØ¿Í²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬ÃÏ¸µ¤ÇºÎ¤ì¤¿½Õ¤Î¼·Áð¤Î¡Ö¤¹¤º¤Ê¡×¤ä¡Ö¤¹¤º¤·¤í¡×¤Ê¤É¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢7Æü¤ÎÄ«7»þ¤´¤í¤«¤é¿æ¤­¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£

7Æü¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Í¤äÊÝ°é±à»ù¤¬Ë¬¤ì¡¢¼·Áð´¡¤ò¿©¤Ù¤ÆÂÎ¤ò²¹¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢1Ç¯¤ÎÌµÉÂÂ©ºÒ¤òµ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£