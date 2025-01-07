ÆüËÜ¹ñºÄ10Ç¯Íø²ó¤ê°ì»þ1.137¡ó¡¡2011Ç¯°ÊÍè¤Î¹â¿å½à
ÆüËÜ¹ñºÄ10Ç¯Íø²ó¤ê°ì»þ1.137¡ó¡¡2011Ç¯°ÊÍè¤Î¹â¿å½à
¡¡ÆüËÜ¹ñºÄ10Ç¯Êª¡Ê376²óºÄ¡Ë¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë1.137%¤Þ¤Ç¾å¾º¡ÊºÄ·ô²Á³ÊÄã²¼¡Ë¡¢2011Ç¯°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¾¯¤·Ä´À°¤¬Æþ¤ê1.12%¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¸á¸å¤Ë1.104%¤¡¥é1.136%¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢Æ°¤¤¬°ìÉþ¡£
¡¡ÆüËÜ¹ñºÄ10Ç¯Êª¡Ê376²óºÄ¡Ë¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ë1.137%¤Þ¤Ç¾å¾º¡ÊºÄ·ô²Á³ÊÄã²¼¡Ë¡¢2011Ç¯°ÊÍè¤Î¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¾¯¤·Ä´À°¤¬Æþ¤ê1.12%¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÆü¸á¸å¤Ë1.104%¤¡¥é1.136%¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¤½¤ÎÎ®¤ì¤¬·ÑÂ³¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤òÉÕ¤±¤¿¤¬¡¢Æ°¤¤¬°ìÉþ¡£