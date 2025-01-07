¡Ösumika¡×¡ÖÝ¯ºä46¡×¡ÖNEXZ¡×¡ÖNiziU¡× ¤Î4ÁÈ¤¬! ½ÕµÙ¤ß¤ÎUSJ¤Ç¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö
¡¡¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊUSJ¡Ë¤Ï¡¢ËèÇ¯¹¥É¾¤Î½Õ¤Î³ØÀ¸±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ö¥æ¥Ë½Õ¡×¤ò2·î1Æü¤«¤é4·î6Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤ª¥È¥¯¤Ê³ØÀ¸¸ÂÄê¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢½Õ¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ësumika¡¢Ý¯ºä46¡¢NEXZ¡¢NiziU¤Î4ÁÈ¤¬½Ð±é¡¢Á´4Æü´Ö¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡³«ºÅÆü¤È½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£2·î15Æü¡¦sumika¡¢2·î16Æü¡¦Ý¯ºä46¡¢3·î8Æü¡¦NEXZ¡¢3·î9Æü¡¦NiziU¡£