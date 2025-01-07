Dream Ami¡¢¡È¿åÃå»Ñ¡É¤ÇÈþµÓÁ´³«¡¡²ÈÂ²¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤Ø¡ÖÂ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¿Æ»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎDream Ami¡Ê36¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È¿åÃå»Ñ¡É¤ÎÈþµÓÁ´³«¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡È¿åÃå»Ñ¡É¤ÇÈþµÓÁ´³«¤ÎDream Ami
¡¡º£·î2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó!! ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ô¡¼¥Ý¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ami¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¾Æ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÂÀÍÛ¤¬¹¥¤¡×¤È¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢É×¤Ç·úÃÛ²È¡¦È¾ÅÄÍª¿Í»á¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¤¥³¡¼¤Î¾Ð´é¡×¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¿Æ»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖAmi¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤ÏÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡È¿åÃå»Ñ¡É¤ÇÈþµÓÁ´³«¤ÎDream Ami
¡¡º£·î2Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö½é¤á¤Æ¤Î³¤³°¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó!! ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ô¡¼¥Ý¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢³¤³°¤Ç¤ÎÇ¯±Û¤·¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿Ami¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¾Æ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÂÀÍÛ¤¬¹¥¤¡×¤È¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¿Æ»Ò¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢É×¤Ç·úÃÛ²È¡¦È¾ÅÄÍª¿Í»á¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÂ¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥µ¥¤¥³¡¼¤Î¾Ð´é¡×¡Ö¤¢¤ß¤Á¤ã¤ó¿Æ»Ò¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖAmi¤Á¤ã¤ó¤Î¾Ð´é¤ÏÂÀÍÛ¤ß¤¿¤¤¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£