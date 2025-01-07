¡ã¤ß¤ó¤«¤Ö¡¦¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¤«¤é¡ä¡á¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£µ°Ì¤Ë¥¨¥Ì¥¨¥Õ£È£Ä
¡¡¡Ö¤ß¤ó¤«¤Ö¡×¤¬½¸·×¤¹¤ë¡Ö¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÎÍ½ÁÛ¡ÊºÇ¿·£´£¸»þ´Ö¡Ë¡×£·ÆüÀµ¸á¸½ºß¤Ç¥¨¥Ì¥¨¥Õ¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<6864.T>¤¬¡ÖÇã¤¤Í½ÁÛ¿ô¾å¾º¡×£µ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Ì¥¨¥Õ£È£Ä¤Ï¤³¤³Ï¢Æü¤Ç¾åÃÍ»Ø¸þ¤òÁ¯ÌÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£³£°£°±ß¹â¤ÏÃÍÉýÀ©¸Â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤ë£±£µ£³£°±ß¤Ç¥«¥¤µ¤ÇÛ¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤ÇÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢³ô¤ËÂç²½¤±¤¹¤ëÌÃÊÁ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¤³¤Î¥Æー¥ÞÇã¤¤¤ÎÎ®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢ºÇ±¦ÍãÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò³ô¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ÏÁÏÌô¤ä¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤ÂåÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«Æ±¼Ò¤ÎÄã»¨²»¿®¹æ½èÍýµ»½Ñ¤¬ÎÌ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ©¸æ¤ä¿®¹æ¸¡½Ð¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥¨¥Ì¥¨¥Õ£È£Ä¤Ï¤³¤³Ï¢Æü¤Ç¾åÃÍ»Ø¸þ¤òÁ¯ÌÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Ï£³£°£°±ß¹â¤ÏÃÍÉýÀ©¸Â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤Ê¤ë£±£µ£³£°±ß¤Ç¥«¥¤µ¤ÇÛ¤ËÄ¥¤êÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¹ñ³ô»Ô¾ì¤ÇÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー´ØÏ¢³ô¤ËÂç²½¤±¤¹¤ëÌÃÊÁ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤ª¤ê¡¢Åìµþ»Ô¾ì¤Ç¤â¤³¤Î¥Æー¥ÞÇã¤¤¤ÎÎ®¤ì¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ØÏ¢ºÇ±¦ÍãÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ëÆ±¼Ò³ô¤ËÅê»ñ»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤¬²ÃÂ®¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£ÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ÏÁÏÌô¤ä¥Õ¥£¥ó¥Æ¥Ã¥¯¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤È¤¤¤Ã¤¿¼¡À¤ÂåÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«Æ±¼Ò¤ÎÄã»¨²»¿®¹æ½èÍýµ»½Ñ¤¬ÎÌ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÀ©¸æ¤ä¿®¹æ¸¡½Ð¤Ê¤É¤Î¸¦µæ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS