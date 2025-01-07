¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï£³Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡¢£³·î¤Ë¡Ö¿¹½Î¡×¤ò¿·¤¿¤Ë£±£²¶µ¼¼³«¹»¤Ø
¡¡¥¹¥×¥ê¥Ã¥¯¥¹<7030.T>¤¬£³±Ä¶ÈÆü¤Ö¤ê¤ËÈ¿È¯¤·¡¢ºòÇ¯Íè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï£¶Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢£³·î¤Ë¸ÄÊÌ»ØÆ³½Î¡Ö¿¹½Î¡×¤Î¶µ¼¼¤ò¿·¤¿¤Ë£±£²¶µ¼¼³«¹»¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ë¶ÈÀÓ¤Ø¤Î´óÍ¿¤Ê¤É¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î³«¹»¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¿¹½Î¡×¤Î¶µ¼¼¿ô¤Ï£³·îËö¤Ç£²£´£±¶µ¼¼¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Ïº£´ü¡Ê£²£µÇ¯£¹·î´ü¡Ë¤Ë¿·µ¬£²£°¶µ¼¼¤Î³«¹»¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¤³¤Î³«¹»¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¿¹½Î¡×¤Î¶µ¼¼¿ô¤Ï£³·îËö¤Ç£²£´£±¶µ¼¼¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±¼Ò¤Ïº£´ü¡Ê£²£µÇ¯£¹·î´ü¡Ë¤Ë¿·µ¬£²£°¶µ¼¼¤Î³«¹»¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS