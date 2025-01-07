¡Ú¾¾²°¡Û»Ë¾å¡ÈºÇ¤â¿É¤¤¡É¡Ö¿å¼ÑµíÆù¡Á»ÍÀîÉ÷µíÆùÅâ¿É»Ò¼Ñ¹þ¤ß¡Á¡×È¯ÇäÃæ¡ª¡¡¤¿¤Ã¤×¤êÅâ¿É»Ò¡ß²ÖÜ¥¡ßíåÌý¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡È¿É¤µMAX¡É¤Ë
¡¡¾¾²°¥Õ¡¼¥º¡ÊÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëµíÐ§¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¾¾²°¡×¤¬¡¢1·î7Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é¡Ö¿å¼ÑµíÆù¡Ê¥·¥å¥¤¥¸¥å¡¼¥Ë¥å¡¼¥í¡¼¡Ë¡Á»ÍÀîÉ÷µíÆùÅâ¿É»Ò¼Ñ¹þ¤ß¡Á¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ç50±ß°ú¤
¡¡Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢µíÆù¤Î¤¦¤Þ¤ß¤È¥¿¥Þ¥Í¥®¤ä¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î´Å¤ß¤ò¡¢¡È¥¢¥Ä¥¢¥Ä¡É¤Î·ã¿É¥¹¡¼¥×¤Ç¼Ñ¹þ¤ó¤À°ìÉÊ¡£·Ü¥Ù¡¼¥¹¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅâ¿É»Ò¡¢²ÖÜ¥¡¢íåÌý¡Ê¥é¡¼Ìý¡Ë¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿É¤µ¤Ï¡ÖMAX¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê»ÍÀîÉ÷¤Î¿É¤ß¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¾¾²°»Ë¾åºÇ¤â¿É¤¤¡×¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤ß¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î·ã¿É¥¹¡¼¥×¤Ë¶ñºà¤òÍí¤á¤ÆÄº¤¯¤Î¤¬ËÜ¾ìÎ®¡£¤ªÀµ·î¤ÎÍ¥¤·¤¤ÏÂ¿©¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê»É·ã¤Î¶¯¤¤Ãæ²Ú¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤´¾ÞÌ£¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¤Ï1180±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¤Î¾ì¹ç¤Ï¡Ö¤ß¤½½Á¡×¤¬ÊÌÅÓ80±ß¤ÇÄÉ²Ã²ÄÇ½¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡£1·î21Æü¸á¸å3»þ¤Þ¤Ç¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤Ë¤ÆÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢50±ß°ú¤¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£