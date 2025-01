600人以上の大学院生にアンケート調査を実施した結果、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」を含むオープンワールドゲームが現実逃避に役立ったり、幸福感を著しく高めたりすることがわかりました。Journal of Medical Internet Research - Open-World Games’ Affordance of Cognitive Escapism, Relaxation, and Mental Well-Being Among Postgraduate Students: Mixed Methods Study

https://www.jmir.org/2024/1/e63760Open-World Games Like Zelda Can Boost Your Mental Health, Study Says : ScienceAlerthttps://www.sciencealert.com/open-world-games-like-zelda-can-boost-your-mental-health-study-saysインペリアル・カレッジ・ロンドンのアイリン・アント氏らは、ゲームがストレス解消に役立っているという先行研究を参考に、「魅力的でありながらプレッシャーのない体験ができる」オープンワールドゲームであれば現実逃避やメンタルヘルス改善に役立つという仮説を立てて調査を実施しました。調査対象者は609人の大学院生で、平均年齢は23.19歳でした。アント氏らは「オープンワールド」を「プレイヤーの制限は最小限で、ゲームの世界を自由に移動したり操作したりできる、大規模で探索可能な環境があるゲーム」と定義。任天堂から発売された「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」を具体例に挙げ、プレイヤーが自分のペースで世界を歩き回り、ルートややることを自分で選択できるという性質を持ったオープンワールドゲームが、没入感や自由さを体験することに役立つと仮定しました。アンケートを実施した結果、没入感が高いという要素が現実世界のストレスから切り離されるという心理状態につながり、オープンワールドゲームをプレイすることで人々の幸福感が高まるということが示されたとのこと。具体的には、オープンワールドゲームをプレイすることで「満足感が得られる」「リラックスした気分になる」「日常の問題から逃れられる」「人生の悩みや不安を忘れられる」などの質問に「はい」と答えた人の割合が高かったそうです。また、アント氏らが一部の人に詳細なインタビューを行ったところ、「オープンワールドゲーム特有の『攻略ルートを自由に決められる』という経験が心地よかった」「角を曲がった先に何があるかわからないという期待感、期待感を充足させる驚きが大好き」「試行錯誤を経て私は人として成長しました。忍耐、自分を律すること、優しさ、友情。そう、私はリンクだけでなく戦士としても成長したのです」などの回答が得られたといいます。以上の結果から、アント氏らは「オープンワールドゲームがもたらす現実逃避が、大学院生の幸福に大きく貢献していることを示しています。オープンワールドゲームは、気晴らし、解放感などを得られる没入感がある故に、メンタルヘルスを改善するための貴重なツールとして機能します」と述べました。なお、「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」はAmazon.co.jpで税込6218円で販売されています。Amazon.co.jp: ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド : ゲーム続編の「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」は税込6545円です。Amazon.co.jp: ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム -Switch : ゲーム