日本コカ・コーラは、公式アプリ「Coke ON」が1月7日付けで6000万ダウンロードを突破したと発表した。記念して、特別なスタンプやCoke ONポイントを山分けしてプレゼントするキャンペーンが始まった。期間は1月31日まで。

期間中、6000万ダウンロード突破を記念した「6,000万ダウンロード記念デザイン Coke ON スタンプ」が1つと、総額6000万円分のCoke ONポイントが山分けされて必ずもらえる。もらえるポイント数は6ポイント、60ポイント、600ポイントのいずれかで抽選で決まる。

Coke ONアプリ経由でドリンクを購入したユーザーのほか「Coke ON IC」に登録した電子マネーでCoke ONアプリを接続せずにドリンクを購入した場合もキャンペーンの対象となる。ほかに「Coke On Pass」の契約や「Coke ON 回数券」のプラン購入でも特典を受けられる。特典の付与予定時期は2月上旬。

記念スタンプのデザイン