½»Âð¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤Ç£±¿Í¤Î°äÂÎ¸«¤Ä¤«¤ë¡¡½»¿Í¤Î20ÂåÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¡¡»³·Á¡¦Äá²¬»Ô
»³·Á¸©Äá²¬»Ô¤Î½»ÂðÃÏ¤Ç6ÆüÍ¼Êý¡¢²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤¬½Ð¤¿²È¤Ë½»¤à20Âå¤ÎÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤Ç¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
6Æü¸á¸å5»þ20Ê¬¤´¤í¡¢Äá²¬»ÔÄ«ÚøÄ®¤Î¾¾±ÊÀ¶¹á¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤Î¼«Âð2³¬¤«¤é±ê¤È±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òµ¢Âð¤·¤¿¾¾±Ê¤µ¤ó¤¬È¯¸«¤·¡¢¶á½ê¤Î½»Ì±¤òÄÌ¤¸¤Æ119ÈÖÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢2³¬¤Î¾Æ¤±À×¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾¾±Ê¤µ¤ó¤Ï²Ð¸µ¤Î²È¤Ç20Âå¤ÎÂ©»Ò¤È2¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¡¢¤³¤ÎÂ©»Ò¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ç¡¢°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£