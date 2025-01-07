°ñ¾ë¡¦¼¯Åç²µùÁ¥Å¾Ê¤¡¡ÉÔÌÀ3¿Í¤ÎÁÜº÷Â³¤¯¡¡¸á¸å¤Ë¤â±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ¤¬¸½ÃÏ¤Ø
6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°ñ¾ë¸©²¤Ç¥¤¥ï¥·µù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿µùÁ¥¤¬Å¾Ê¤¤·¤¿»ö¸Î¤Ï¸½ºß¤â3¿Í¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÁÜº÷¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ï¡¢6ÆüÌ¤ÌÀ¡¢°ñ¾ë¸©¤Î¼¯Åç¹Á¤Î²¹ç¤Ç¡¢ËÌ°ñ¾ë»Ô¤ÎÂçÄÅµù¶¨½êÂ°¤ÎÂèÈ¬ÂçÉÍ´Ý¤¬¥¤¥ï¥·µù¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤íÅ¾Ê¤¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¾èÁÈ°÷20¿Í¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î½ä»ëÁ¥¤Ê¤É¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤ÎÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¯¸«¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¸½¾ì³¤°è¤Ç¤ÏÇ³ÎÁ¤ÎÌý¤¬Éâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Á¥¤ÏÄÀË×¤·¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¡¢µß½õ¤µ¤ì¤¿¾èÁÈ°÷¤Ï¡Ö´¬¤ÌÖµù¤ÎÌÖ¤òÍÈ¤²¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ëµû¤¬¤È¤ì¤¹¤®¤Æ¡¢Á¥¤¬·¹¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢7Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¹ñ¤Î±¿Í¢°ÂÁ´°Ñ°÷²ñ¤ÎÁ¥Çõ»ö¸ÎÄ´ºº´±¤¬¸½ÃÏ¤ËÆþ¤ê¡¢µù¶¨¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ê¤É¤ËÊ¹¤¤È¤êÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£