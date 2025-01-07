£Ä£ò£å£á£í¡¡£Á£í£é¡¡¥Æ¥é¥Ï½Ð±é¤ÎÉ×¤È³Ú¤·¤½¤¦¡ª¥¤¥±¥á¥ó¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¤µ¤ó¡×¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÎÀ¼
¡¡²Î¼ê¤Î£Ä£ò£å£á£í¡¡£Á£í£é¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎø°¦¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿·úÃÛ²È¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤ÎÉ×¡¦È¾ÅÄÍª¿Í»á¤È¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¾Æ¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤ÉÂÀÍÛ¤¬¹¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ð¥«¥ó¥¹¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¥é¥Ã¥·¥å¥¬¡¼¥É¤òÃå¤¿£Á£í£é¤Ï¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¡¢È¾ÅÄ»á¤ÈÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È»£±Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤ÁÇÅ¨¤Ê¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡ÖÀ¤³¦°ì¤À¤¤¤¹¤¤Ê¥À¡¼¥ê¥ó¤µ¤ó¡õ¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤¯¤ó¤È¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È£Á£í£é¤Á¤ã¤ó¡£¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î¹¬¤»»þ´Ö¡×¡ÖÃçÎÉ¤·£æ£á£í£é£ì£ùÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ¤¬åºÎï¡Ê¤¤ì¤¤¡Ë¤¹¤®¤ë¡×¡ÖµÓ¡¡Ä¹¤Ã¡×¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Ä£ò£å£á£í¡¡£Á£í£é¤ÏÈ¾ÅÄ»á¤È£²£°£²£°Ç¯£²·î¤Ë·ëº§¡£È¾ÅÄ»á¤Ï¡Ö¥Æ¥é¥¹¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ç¡ÖÈ¾¤µ¤ó¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡££²£²Ç¯£¹·î¤ËÂè£±»ÒÃË»ù¤ÎÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£