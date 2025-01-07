¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½MF»³ÅÄÉö´î¤¬µþÅÔ¤«¤é¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ! ·ÀÌó´ü´Ö¤Ïº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç
¡¡¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë(¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô)¤Ï6Æü¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¤«¤éMF»³ÅÄÉö´î(23)¤¬´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2024-25¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¡£7Æü¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÏµþÅÔU-18¤«¤é2020Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³ÆÇ¯ÂåÊÌ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢ºòÇ¯²Æ¤Î¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤â»²Àï¡£3»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ù¥¹¥È8¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Ï6Æü¤ËÅìµþV¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤òÈ¯É½¡£³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸ò¾ÄÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à³èÆ°¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¤Ïºòµ¨¤Ë2Éô¥ê¡¼¥°¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1Éô¾º³Ê¡£º£µ¨¤Ï¾Ã²½»î¹ç¤¬1¤Ä¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸½ºß17°Ì¤Ç¹ß³Ê·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ÅÄ¤ÏµþÅÔU-18¤«¤é2020Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤¿¡£J1¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢5¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔ¤Ï6Æü¤ËÅìµþV¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ»¤òÈ¯É½¡£³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸ò¾ÄÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥à³èÆ°¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¤Ïºòµ¨¤Ë2Éô¥ê¡¼¥°¤ò2°Ì¤Ç½ª¤¨¡¢4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë1Éô¾º³Ê¡£º£µ¨¤Ï¾Ã²½»î¹ç¤¬1¤Ä¾¯¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸½ºß17°Ì¤Ç¹ß³Ê·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£