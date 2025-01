AMDが現地時間の2025年1月6日、デスクトップのゲーミングPC向けプロセッサである「Ryzen 9 9950X3D」と「Ryzen 9 9900X3D」を発表しました。AMD at CES 2025 - YouTubeAMD Announces New Graphics and Gaming Products for Ultimate Gameplay Experience at CES :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

Meet the new AMD Ryzen 9 9950X3D processor 👋



Combining your favorite 2nd gen AMD 3D V-Cache technology with a new 16-core package, the Ryzen 9 9950X3D brings best in class gaming and creation performance. pic.twitter.com/48qRw10RZs— AMD (@AMD) January 6, 2025

https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1233/amd-announces-new-graphics-and-gaming-products-for-ultimateアメリカのラスベガスで開催される世界最大級の家電見本市「CES 2025」で、AMDはデスクトップゲーミングPC向けプロセッサである「Ryzen 9 9950X3D」と「Ryzen 9 9900X3D」を発表しました。AMDのコンピューティング&グラフィックス・グループ担当シニアヴァイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるジャック・フイン氏は、「ゲームは世界中で最大のエンターテインメントのひとつになっています。タイトルの没入感と要求が高まる中、最高のプレイヤー体験を得るには、適切なハードウェアとソフトウェアを用意することが重要です。本日の発表は、世界中のゲーマーがパフォーマンスのボトルネックに縛られることなく、自分のゲーム体験を選択する自由を提供するという当社のコミットメントを強調するものです」と述べています。「Ryzen 9 9950X3D」「Ryzen 9 9900X3D」はZen 5アーキテクチャとRDNA 2グラフィックスを搭載し、第2世代の3D V-Cacheテクノロジーをベースにした新しい「X3D」プロセッサです。キャッシュメモリをコアコンプレックスダイ(CCD)の下に配置し、「Zen 5」コアを冷却機構の近くに配置することで、より低い温度で高いクロック周波数を実現し、前モデルと比較して優れたパフォーマンスを発揮するとのこと。「Ryzen 9 9950X3D」および「Ryzen 9 9900X3D」のスペックはこんな感じで、2025年第1四半期から発売される予定です。モデルコア/スレッドブースト/ベース周波数合計キャッシュ PCIeTDPRyzen 9 9950X3D16コア/32スレッド5.7/4.3GHz144MBGen 5170WRyzen 9 9900X3D12コア/24スレッド5.5/4.4GHz140MBGen 5120Wプレゼンテーションでは、さまざまなゲームタイトルでの性能を「Ryzen 9 7950X3D」と比較したグラフが示されました。これによると「Ryzen 9 9950X3D」は、40以上のゲームタイトルで「Ryzen 9 7950X3D」を8%上回る性能を示したとのことです。さらにAMDは、ゲーミングノートPC向けのプロセッサである「Ryzen 9 9000HX」シリーズも発表しました。第2世代の3D V-Cacheテクノロジーをベースにしており、プロセッサの下にメモリを配置することでパフォーマンス上の利点とより低い温度、より高いクロック周波数を実現したとのこと。「Ryzen 9 9000HX」シリーズのスペックは以下の通りで、2025年前半に発売される予定となっています。モデルコア/スレッドブースト/ベース周波数合計キャッシュグラフィックスモデルグラフィックスコアcTDPRyzen 9 9955HX3D16コア/32スレッド5.4/2.5GHz144MBRadeon 610M2コア55-75WRyzen 9 9955HX16コア/32スレッド5.4/2.5GHz80MBRadeon 610M2コア55-75WRyzen 9 9850HX12コア/24スレッド5.2/3.0GHz76MBRadeon 610M2コア45-75W