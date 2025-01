Google¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ø¥³¥Ô¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¡ª·Ð±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¶ÈÌ³°ÑÂ÷·ÀÌó½ñ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡×

経営サポートプラスアルファホールディングスおよび税理士法人経営サポートプラスアルファ(同左)は、業務委託契約書テンプレートをオンラインで無料作成できるサービスを提供しています。

また、WordファイルでのダウンロードやGoogleドキュメントへのコピーにも対応しました。

業務委託契約書テンプレート入力例

■「業務委託契約書テンプレート」サービスについて

業務委託契約書テンプレートサービスは、Webで作成できる業務委託契約書のテンプレートです。

業務委託契約書を作成する際は記載する事項が多く、一般的にテンプレートが利用されます。

しかし、Excelなどファイル形式のテンプレートは、利用するためにパソコンを立ち上げなければなりません。

対して、業務委託契約書テンプレートはオンラインサービスであるため、Webサイトへアクセスできる環境さえあれば業務委託契約書を作成できます。

その場で記入内容をフォームへ入力し、素早く業務委託契約書の作成が可能です。

なお、Webサービスとしてテンプレートを提供するだけではなく、Word形式のテンプレートとGoogleドキュメントへコピーできるテンプレートもそれぞれ用意しています。

これらを利用することで、業務委託契約書を日頃の業務と同じ形式で管理することも可能です。

業務委託契約書テンプレート|無料|ワード

業務委託契約書テンプレート|無料|Googleドキュメント

■サービス提供の背景

業務委託契約書は、何かしらの業務を委託する際に必須といえる書類です。

これを適切に締結していなければ、業務内容について問題が起きる原因となりかねません。

しかし、記入すべき項目が多く頻繁に作成することから、事務的な負担が多くなることが課題でした。

そこで、無料かつオンラインで利用できる業務委託契約書テンプレートを提供し、必要なときにスマートフォンなど身近な端末で作成できるようにしました。

また、Webサービスだけではなく、WordやGoogleドキュメントでも提供することで、皆さんの業務へより活かしていただきたいと考えています。

■テンプレートの使用例

業務委託契約書を作成する際は、フォームの指示に従って情報を入力してください。

その後PDF形式でダウンロードできます。

また、WordファイルのダウンロードやGoogleドキュメントへのコピーにも対応しています。

