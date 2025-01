ºÎÍÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê´ë¶È¤¬½¸·ë¤¹¤ë½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª»°½ÅÏ«Æ¯¶É¡Ö¼ã¼Ô±þ±ç½¢³è¥Õ¥§¥¢¡×

三重労働局は2025年2月12日(水)に四日市市、2025年2月17日(月)に津市にて、三重県内の魅力ある企業が多数出展する「若者応援就活フェア」を開催します。

三重労働局は2025年2月12日(水)に四日市市、2025年2月17日(月)に津市にて、三重県内の魅力ある企業が多数出展する「若者応援就活フェア」を開催。

■「若者応援就活フェア」について

三重県内の様々な業界の、採用に積極的な企業が集結する就活イベントです。

個別ブースにて1対1で企業説明を聞くことができます。

「自分にあったお仕事がわからない・・・」、「地元で働きたいけど、どういった企業があるのかわからない・・・」といったお悩みを持つ方にピッタリのイベントです。

当日来場した際に、どの企業からお話を聞くか迷う方のために「出展企業紹介冊子」のプレゼントや「キャリアカウンセリングコーナー」を用意しています。

また、会場内には「面談コンシェルジュ」が複数名いますので一人ひとりにあわせて丁寧に案内します!

<ここがポイント>

・2日間あわせて三重県内の企業・事業者60社が出展予定

・履歴書不要(面接を希望される方はご持参ください)

・事前準備不要(当日に一覧冊子をプレゼント)

・ブースにて採用担当者から直接話が聞ける

・複数社面談可

・未経験者歓迎

■開催概要

【四日市会場】

日時:2025年2月12日(水)10時30分〜16時(受付10時〜)

会場:四日市市文化会館 展示室

(三重県四日市市安島2丁目5-3)

【津会場】

日時:2025年2月17日(月)10時30分〜16時(受付10時〜)

会場:アスト津 4階 アストホール

(三重県津市羽所町700番地)

■対象

・令和7年3月大学・大学院・短期大学・専修学校を卒業予定の方

・留学生の方

・既卒3年以内及び34歳以下の方

※令和7年2月以降卒業予定の学生も参加できます。

(イベント当日は企業説明のみとなります。

)

■出展企業

各会場30社程度の出展を予定。

出展企業には「ユースエール」「えるぼし」「くるみん」「みえの働き方改革推進企業」の各種認定・登録された企業が多数出展します。

詳細な出展企業情報等については特設サイトを確認してください。

