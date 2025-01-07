J¥ê¡¼¥¬¡¼¤Î¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯¡¢¡Ø±ø¤¤¥´¡¼¥ë¡Ù¤ÈSNS¤ò¹Ó¤é¤µ¤ì¤ë¡Ä¡Ö°°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼áÌÀ
ÀÐ°æÀµÃé´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥¿¥¤ÂåÉ½¤Ï¡¢¡ÖÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤ÎWÇÕ¡×¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëASEAN»°É©ÅÅµ¡¥«¥Ã¥×¤Ç½àÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ë2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢3-5¤ÇÇÔ¤ì¤ÆÏ¢ÇÆ¤òÆ¨¤¹·ë²Ì¤Ë¡£
5Æü¤Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2nd¥ì¥°¤Ï2-3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯¡¦¥µ¥é¥Á¥ã¡¼¥È¤¬·è¤á¤¿¥´¡¼¥ë¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏJ¥ê¡¼¥°¤ÎËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë26ºÐ¤ÎMF¤À¡£
¸åÈ¾19Ê¬¡¢¸«»ö¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÏÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ØThairath¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î´ÆÆÄ¤ÈÁª¼ê¤«¤é¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¸å¡¢¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼áÌÀ¤·¤¿¡×¤È¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ï²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ë½³¤ê½Ð¤·¤¿¡£¥¿¥¤¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Î®¤ì¡£
¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯¤ÎSNS¤Ï¡Ö±ø¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤Ç¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤¬¹Ó¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤³¤¦¼áÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¡£¥¢¥ó¥Õ¥§¥¢¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¢¤Î»þ¡¢¥¿¥¤¤Ï¡Ê2»î¹ç¹ç·×¥¹¥³¥¢¤Ç¡ËÆ±ÅÀ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÌÔ¹¶¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËËÍ¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Ü¡¼¥ë¤¬½Ð¤¿¸å¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ËÈ¿ÏÀ¤·¤Ë¹Ô¤¡¢VAR¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ëµá¤á¤¿¡£
¤¢¤Î»þ¤ÏÀª¤¤¤ÇÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Ã¯¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò½³¤ê½Ð¤·¤¿¤«¤Ïµ¤¤ò»ß¤á¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤ÇÀº°ìÇÕ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Çµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Íè¤¿¡£¤¢¤Î»þ¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÎÁû¤¬¤·¤µ¤ÈÄ¾´¶¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¹¶·âÅª¤Ê¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£
¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹³µÄ¤ËÍè¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²¿¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ëº®Íð¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥×¥í¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢·è¤·¤Æ°°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»þ¤Î»î¹ç¤Î¥ê¥º¥à¤Ë½¾¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Èà¤é¤ËÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡£¤Þ¤¿²ñ¤ª¤¦¡×
¥Ù¥È¥Ê¥àÂ¦¤ÏÍ¥¾¡¸å¤â¥¹¥Ñ¥Á¥ç¡¼¥¯¤Î¥´¡¼¥ë¤ËÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£»î¹ç¸å¤ÎÀÐ°æ´ÆÆÄ¤Î²ñ¸«¤Ç¤â¥Ù¥È¥Ê¥à¤Îµ¼Ô¤«¤é¡Ö±ø¤¤¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¤½¤¦¡£
¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ªJ¥ê¡¼¥°¥Á¡¼¥à¤ò±þ±ç¤¹¤ë½÷ÀÍÌ¾¿Í5Áª
¤¿¤À¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬¡Ö¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È²ðÆþ¡£¥Ù¥È¥Ê¥à¤Îµ¼Ô¤¬¡Ö2ÅÀÌÜ¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡×¤ÈÊ¹¤Ä¾¤¹¤ÈÀÐ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥´¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£