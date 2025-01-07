¡Ö¥»¥ê¸«¤Ä¤±¤¿¡ª¡×±à»ù¤¬½Õ¤Î¼·ÁðÅ¦¤ßÂÎ¸³¡¡ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¸µµ¤¤ÊÀ¼¶Á¤¯¡¡·§ËÜ¡¦Å·Áð»Ô
¤¤ç¤¦¤Ï1·î7Æü¤Ç¤¹¡£·§ËÜ¸©Å·Áð»Ô¤ÎÊÝ°é±à¤Ç¤Ï±à»ù¤¿¤Á¤¬½Õ¤Î¼·Áð¤òÅ¦¤ß¤Ë½Ð¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥»¥ê¸«¤Ä¤±¤¿¡ª¡×±à»ù¤¬½Õ¤Î¼·ÁðÅ¦¤ßÂÎ¸³¡¡ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¸µµ¤¤ÊÀ¼¶Á¤¯¡¡·§ËÜ¡¦Å·Áð»Ô
¡Ö¡Ö¡Ö¥»¥ê¡¢¥Ê¥º¥Ê¡¢¥´¥®¥ç¥¦¡Ä¡×¡×¡×
¼·ÁðÅ¦¤ß¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢Å·Áð»Ô¤ÎËÜÄ®ÊÝ°é±à¤Î±à»ù35¿Í¤Ç¤¹¡£±à»ù¤¿¤Á¤Ï¼·Áð¤ÎÌ¾Á°¤ò¸µµ¤¤è¤¯¸ý¤º¤µ¤ß¤Ê¤¬¤é¶á¤¯¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Ë½Ð¤«¤±¡¢½Õ¤Î¼·Áð¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ÏÅ¦¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±à»ù¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿ー¥»¥ê¡×¡Ö¥Û¥È¥±¥Î¥¶¡×
1·î7Æü¤Î¡Ö¿ÍÆü¡Ê¤¸¤ó¤¸¤Ä¡Ë¡×¤ÎÀá¶ç¤Ë¼·Áð¤¬¤æ¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢¡Ö1Ç¯´Ö·ò¹¯¤Ë²á¤´¤»¤ë¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢±à»ù¤¿¤Á¤ÏÅ¦¤ß¼è¤Ã¤¿¼·Áð¤ò¤¤ç¤¦¤Îµë¿©¤Ç¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£