豪傑が天下統一を成し遂げた。2025年1月5日(日本時間6日)に米ロサンゼルスにて発表の2025年(第82回)ゴールデングローブ賞にて、ドラマ部門作品賞を含む全4部門ノミネートすべてで受賞を総取りしてみせたのだ。

「SHOGUN 将軍」はテレビ分野におけるドラマ部門、真田広之の男優賞、アンナ・サワイの女優賞、浅野忠信の助演男優賞を獲得。作品賞では「窓際のスパイ」や「イカゲーム」といった評判作を抑えた。真田広之はジェイク・ギレンホールやゲイリー・オールドマン、エディ・レッドメインらと、アンナ・サワイはキーラ・ナイトレイやキャシー・ベイツらハリウッドの実力派と競合し、浅野忠信はハビエル・バルデムやハリソン・フォードら名優たちを抑えての受賞となった。

受賞式の壇上では、真田、浅野、サワイがそれぞれ次のように喜びのスピーチを語った。

真田広之:「ゴールデングローブ賞、私を認識してくださってありがとうございます。素晴らしいノミネートの皆さんとともに、ここにいられて嬉しいです。FX、ディズニー、Hulu、そして『SHOGUN 将軍』すべてのキャストやクルーの皆さん、この素晴らしい旅をありがとうございます。私の人生に関わってくださったすべての方々にも御礼差し上げます。皆さんが、私をここに連れてきてくださいました。それから、世界中の若き役者やクリエイターにも伝えさせてください。自分らしく、自分を信じて、絶対に諦めないで。頑張りましょう!」

浅野忠信:「ワオ!多分、皆さんは僕のこと知らないですよね。日本から来た俳優です。浅野忠信と言います。ワーオ!ありがとうございます!撮影がありますので、今夜東京に戻らないといけません。明日の朝から、また撮影です。でも、(トロフィーを掲げて)これはすごく大きなプレゼントです!ありがとうございます!ありがとう『SHOGUN 将軍』チーム!ありがとうみんな!すごく幸せです!ありがとう!」

アンナ・サワイ:「御礼を伝えたい方がたくさんいますので、手短にさせていただきます。私のために投票してくださった有権者の皆さん、ありがとうございます。私ならキャシー・ベイツに投票すると思います(笑)。素晴らしい脚本家の皆さん、ありがとうございます。優れた脚本がなければ、可能性に満ちた演技も不可能でした。そのほかの皆さんもありがとうございます。後でじっくり御礼を伝えさせていただきます!」

真田広之、アンナ・サワイ、浅野忠信によるゴールデングローブ賞受賞は日本人初となる快挙。令和の三英傑として世界中にその名を知らしめた。すでに「SHOGUN 将軍」は、テレビ作品最高栄誉であるエミー賞でも、史上最多18部門を受賞している。現在までに「SHOGUN 将軍」は、考えうる限り最高の形での栄誉と共に、世界に認められた。

ドラマ「SHOGUN 将軍」は、ジェームズ・クラベルの小説を原作に、関ヶ原の戦い前夜を題材とする歴史フィクションドラマシリーズ。真田広之が主演・プロデュースを手掛け、ハリウッド史上最も日本の精神に忠実な作品づくりを追求した。2024年2月に登場して以来、アメリカを中心に爆発的な評判を得て大きな話題となった。配信開始からまもなく1年となる「SHOGUN 将軍」が今、世界を制した。

「SHOGUN 将軍」はで独占配信中。