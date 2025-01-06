2025年ゴールデングローブ賞 受賞結果一覧 ─ 「SHOGUN 将軍」がドラマ部門全制覇
2025年ゴールデングローブ賞 受賞結果一覧 ─ 「SHOGUN 将軍」がドラマ部門全制覇
2025年（第82回）ゴールデングローブ賞の発表とセレモニーが、2025年1月5日（日本時間6日）に米ロサンゼルスにて開催された。
映画部門はアカデミー賞の前哨戦とも言われる。テレビ部門では、真田広之主演・プロデュースのが、ノミネートされていた4部門全てを総取り受賞した。
この記事では、受賞結果を一覧で伝える。
第82回ゴールデングローブ賞（2025年）受賞リスト
映画部門
作品賞（ドラマ部門）：『ブルータリスト』
作品賞（ミュージカル・コメディ部門）：『Emilia Pérez』
アニメーション映画賞：『Flow』
興行成績賞（シネマティック＆ボックスオフィス・アチーブメント賞）：『ウィキッド ふたりの魔女』
非英語映画賞：『Emilia Pérez』（フランス）
主演女優賞（ドラマ部門）：フェルナンダ・トーレス『I’m Still Here』
主演男優賞（ドラマ部門）：エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』
主演女優賞（ミュージカル・コメディ部門）：デミ・ムーア『The Substance』
主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門）：セバスチャン・スタン『A Different Man』
助演女優賞：ゾーイ・サルダナ『Emilia Pérez』
助演男優賞：キーラン・カルキン『リアル・ペイン～心の旅～』
監督賞：ブラディ・コーベット『ブルータリスト』
脚本賞：ピーター・ストローハン『教皇選挙』
作曲賞：『チャレンジャーズ』
歌曲賞：“El Mal”『Emilia Pérez』
テレビ部門
ドラマ部門 作品賞：「SHOGUN 将軍」 第82回ゴールデングローブ賞（2025年）受賞結果一覧
コメディー／ミュージカル部門 作品賞：「Hacks（原題）」
リミテッドシリーズ・アンソロジーシリーズ・テレビ映画 作品賞：「私のトナカイちゃん」
ドラマ部門 女優賞：アンナ・サワイ「SHOGUN 将軍」
ドラマ部門 男優賞：真田広之「SHOGUN 将軍」
コメディー／ミュージカルシリーズ部門 女優賞：ジーン・スマート「Hacks（原題）」
コメディー／ミュージカルシリーズ部門 男優賞：ジェレミー・アレン・ホワイト「一流シェフのファミリーレストラン」
リミテッドシリーズ・アンソロジーシリーズ・テレビ映画 女優賞：ジョディ・フォスター「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」
リミテッドシリーズ・アンソロジーシリーズ・テレビ映画 男優賞：コリン・ファレル「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」
助演女優賞：ジェシカ・ガニング「私のトナカイちゃん」
助演男優賞：浅野忠信「SHOGUN 将軍」
★印が受賞。
映画部門
作品賞（ドラマ部門） ★『ブルータリスト』 『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』 『教皇選挙』 『デューン 砂の惑星PART2』 『Nickel Boys』 『セプテンバー5』
作品賞（ミュージカル・コメディ部門） 『ANORA アノーラ』 『チャレンジャーズ』 ★『Emilia Pérez』 『リアル・ペイン～心の旅～』 『The Substance』 『ウィキッド ふたりの魔女』
アニメーション映画賞 ★『Flow』 『インサイド・ヘッド２』 『Memoir of a Snail』 『モアナと伝説の海2』 『ウォレスとグルミット 仕返しなんてコワくない！』 『野生の島のロズ』
興行成績賞（シネマティック＆ボックスオフィス・アチーブメント賞） 『エイリアン：ロムルス』 『ビートルジュース ビートルジュース』 『＆ウルヴァリン』 『グラディエーターⅡ 英雄を呼ぶ声』 『インサイド・ヘッド２』 『ツイスターズ』 ★『ウィキッド ふたりの魔女』 『野生の島のロズ』
非英語映画賞 『All We Imagine as Light』（アメリカ、フランス、インド） ★『Emilia Pérez』（フランス） 『The Girl with the Needle』（ポーランド、スウェーデン、デンマーク） 『I’m Still Here』（ブラジル） 『The Seed of the Sacred Fig』（アメリカ、ドイツ） 『Vermiglio』（イタリア）
主演女優賞（ドラマ部門） パメラ・アンダーソン『The Last Showgirl』 アンジェリーナ・ジョリー『Maria』 ニコール・キッドマン『ベイビーガール』 ティルダ・スウィントン『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』 ★フェルナンダ・トーレス『I’m Still Here』 ケイト・ウィンスレット『Lee』
主演男優賞（ドラマ部門） ★エイドリアン・ブロディ『ブルータリスト』 『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』 ダニエル・クレイグ『Queer』 コールマン・ドミンゴ『Sing Sing』 レイフ・ファインズ『教皇選挙』 セバスチャン・スタン『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』
主演女優賞（ミュージカル・コメディ部門） エイミー・アダムス『ナイトビッチ』 シンシア・エリヴォ『ウィキッド ふたりの魔女』 カルラ・ソフィア・ガスコン『Emilia Pérez』 マイキー・マディソン『ANORA アノーラ』 ★デミ・ムーア『The Substance』 ゼンデイヤ『チャレンジャーズ』
主演男優賞（ミュージカル・コメディ部門） ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン～心の旅～』 『Heretic』 ガブリエル・ラベル『Saturday Night』 ジェシー・プレモンス『憐れみの３章』 グレン・パウエル『ヒットマン』 ★セバスチャン・スタン『A Different Man』
助演女優賞 セレーナ・ゴメス『Emilia Pérez』 アリアナ・グランデ『ウィキッド ふたりの魔女』 フェリシティ・ジョーンズ『ブルータリスト』 マーガレット・クアリー『The Substance』 イザベラ・ロッセリーニ『教皇選挙』 ★ゾーイ・サルダナ『Emilia Pérez』
助演男優賞 ユーラ・ボリゾフ『ANORA アノーラ』 ★キーラン・カルキン『リアル・ペイン～心の旅～』 エドワード・ノートン『名もなき者／A COMPLETE UNKNOWN』 ガイ・ピアース『ブルータリスト』 ジェレミー・ストロング『アプレンティス：ドナルド・トランプの創り方』 デンゼル・ワシントン『グラディエーターⅡ 英雄を呼ぶ声』
監督賞 ジャック・オディアール『Emilia Pérez』 ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』 エドワード・ベルガー『教皇選挙』 ★ブラディ・コーベット『ブルータリスト』 コラリー・ファルジャ『The Substance』 パヤル・カパーリヤー『All We Imagine as Light』
脚本賞 ジャック・オディアール『Emilia Pérez』 ショーン・ベイカー『ANORA アノーラ』 ブラディ・コーベット、モナ・ファストヴォールド『ブルータリスト』 ジェシー・アイゼンバーグ『リアル・ペイン～心の旅～』 コラリー・ファルジャ『The Substance』 ★ピーター・ストローハン『教皇選挙』
作曲賞 『教皇選挙』 『ブルータリスト』 『野生の島のロズ』 『Emilia Pérez』 ★『チャレンジャーズ』 『デューン 砂の惑星PART2』
歌曲賞 “Beautiful That Way”『The Last Showgirl』 “Compress Repress”『チャレンジャーズ』 ★“El Mal”『Emilia Pérez』 “Forbidden Road”『BETTER MAN／ベター・マン』 “Kiss the Sky”『野生の島のロズ』 “Mi Camino”『Emilia Pérez』
テレビ部門
ドラマ部門 作品賞 「The Day of the Jackal（原題）」 「ザ・ディプロマット」 「Mr. & Mrs.スミス」 ★「SHOGUN 将軍」 「窓際のスパイ」 「イカゲーム」
コメディー／ミュージカル部門 作品賞 「アボット エレメンタリー」 「一流シェフのファミリーレストラン」 「ジェントルメン」 ★「Hacks（原題）」 「こんなのみんなイヤ！」 「マーダーズ・イン・ビルディング」
リミテッドシリーズ・アンソロジーシリーズ・テレビ映画 作品賞 ★「私のトナカイちゃん」 「ディスクレーマー 夏の沈黙」 「モンスターズ：メネンデス兄弟の物語」 「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」 「リプリー」 「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」
ドラマ部門 女優賞 キャシー・ベイツ「Matlock（原題）」 エマ・ダーシー「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」 マヤ・アースキン「Mr. & Mrs.スミス」 キーラ・ナイトレイ「ブラック・ダヴ」 ケリー・ラッセル「ザ・ディプロマット」 ★アンナ・サワイ「SHOGUN 将軍」
ドラマ部門 男優賞 ドナルド・グローヴァー「Mr. & Mrs.スミス」 ジェイク・ギレンホール「推定無罪」 ゲイリー・オールドマン「窓際のスパイ」 エディ・レッドメイン「The Day of the Jackal（原題）」 ★真田広之「SHOGUN 将軍」 ビリー・ボブ・ソーントン「ランドマン」
コメディー／ミュージカルシリーズ部門 女優賞 クリステン・ベル「こんなのみんなイヤ！」 クインタ・ブランソン「アボット エレメンタリー」 アイオウ・エディバリー「一流シェフのファミリーレストラン」 セレーナ・ゴメス「マーダーズ・イン・ビルディング」 キャスリーン・ハーン ★ジーン・スマート「Hacks（原題）」
コメディー／ミュージカルシリーズ部門 男優賞 アダム・ブロディ「こんなのみんなイヤ！」 テッド・ダンソン「グランパは新米スパイ」 スティーブ・マーティン「マーダーズ・イン・ビルディング」 ジェイソン・シーゲル「シュリンキング：悩めるセラピスト」 マーティン・ショート「マーダーズ・イン・ビルディング」 ★ジェレミー・アレン・ホワイト「一流シェフのファミリーレストラン」
リミテッドシリーズ・アンソロジーシリーズ・テレビ映画 女優賞 ケイト・ブランシェット「ディスクレーマー 夏の沈黙」 ★ジョディ・フォスター「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」 クリスティン・ミリオティ「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」 ソフィア・ベルガラ「グリゼルダ」 ナオミ・ワッツ「フュード／確執 カポーティvsスワンたち」 ケイト・ウィンスレット「ザ・レジーム／壊れゆく政権」
リミテッドシリーズ・アンソロジーシリーズ・テレビ映画 男優賞 ★コリン・ファレル「THE PENGUIN－ザ・ペンギン－」 リチャード・ガッド「私のトナカイちゃん」 ケヴィン・クライン「ディスクレーマー 夏の沈黙」 クーパー・コッチ「モンスターズ：メネンデス兄弟の物語」 ユアン・マクレガー「モスクワの伯爵」 アンドリュー・スコット「リプリー」
助演女優賞 ライザ・コロン・ザラス「一流シェフのファミリーレストラン」 ハンナ・エインビンデル「Hacks（原題）」 ダコタ・ファニング「リプリー」 ★ジェシカ・ガニング「私のトナカイちゃん」 アリソン・ジャーニー「ザ・ディプロマット」 カーリー・レイス「トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー」
助演男優賞 ★浅野忠信「SHOGUN 将軍」 ハビエル・バルデム「モンスターズ：メネンデス兄弟の物語」 ハリソン・フォード「シュリンキング：悩めるセラピスト」 ジャック・ロウデン「窓際のスパイ」 ディエゴ・ルナ「ラ・マキーナ 崖っぷちのボクサー」 エボン・モス＝バラック「一流シェフのファミリーレストラン」