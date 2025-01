第82回ゴールデングローブ賞では、話題のと並んで最多4部門を獲得したのが映画『エミリア・ペレス』だ。作品賞(ミュージカル・コメディ部門)、助演女優賞(ゾーイ・サルダナ)、非英語作品賞、主題歌賞(El Mal)を獲得したこの映画は、2025年3月28日より日本公開となる。

女性になった麻薬王と彼女との出会いで運命が動き出す3人の女性たちを描いた、破天荒なミュージカル仕立ての映画。2024年カンヌ国際映画祭で話題を呼び、北米では限定劇場公開された後にでデビューを果たした。

アカデミー賞での躍進も期待されている本作には、すでにジェームズ・キャメロンも夢中になっている。「驚かされた映画といえば『エミリア・ペレス』でしょう。もう3回観ましたからね」と、『アバター』シリーズの製作などで多忙を極めているはずのキャメロンは、米に本作への熱い愛を語っている。「これまで作られたどんな映画とも違うんですよ。力強く、大胆で、ビジョンがある。美しく完成されています。映画作りにおける、華麗なる一本ですよ」。

ゾーイ・サルダナはゴールデングローブ賞で助演女優賞を獲得。サルダナといえば『アバター』シリーズのネイティリ役として、キャメロン監督とは縁深い。そんな彼女の『エミリア・ペレス』での熱演には、キャメロンも「ゾーイが素晴らしい演技をしている」と称賛。「もしかしたら、彼女が認められるべき地位に認められるシーズンなのかもしれない。この映画には素晴らしいところがたくさんあるんです」。

Emilia Pérez. Zoe Saldaña as Rita Moro Castro in Emilia Pérez. Cr. Shanna Besson/PAGE 114 - WHY NOT PRODUCTIONS - PATHÉ FILMS - FRANCE 2 CINÉMA © 2024.

『エミリア・ペレス』でサルダナが演じる弁護士リタは、メキシコの麻薬王マニタスから「女性としての新たな人生を用意してほしい」という極秘の依頼を受ける。リタの完璧な計画により、マニタスは姿を消すことに成功。数年後、イギリスに移住し新生活を送るリタの前に現れたのは、新しい存在として生きるエミリア・ペレス(カルラ・ソフィア・ガスコン)だった。過去と現在、罪と救済、愛と憎しみが交錯する中、運命は思わぬ方向へと大きく動き出す。

『エミリア・ペレス』は2025年3月28日、新宿ピカデリーほか全国公開。

