¡Ú²ÐÈ­2¡Û
1·î15Æü～ ½ç¼¡È¯Çä
²Á³Ê¡§1²ó500±ß

¡Ö²ÐÈ­2¡×

¡¡¥¿ー¥ê¥ó¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö²ÐÈ­2¡×¤ò1·î15Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£

¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢²ÐÈ­¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡£°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ï¸÷¤ë¥é¥¤¥È»ÅÍÍ¤Ç¡¢LED¤¬ÉÔµ¬Â§¤ËÌÀÌÇ¤·¡¢ËÜÊª¤ÎÃº²Ð¤Î¤è¤¦¤ËÍÉ¤é¤¤¤Ç¸«¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö´Ý²ÐÈ­¡ÊÃã¡Ë¡×¡Ö´Ý²ÐÈ­¡ÊÇò¡Ë¡×¡Ö³Ñ²ÐÈ­¡ÊÃã¡Ë¡×¡Ö³Ñ²ÐÈ­¡ÊÇöÃã¡Ë¡×¤ÎÁ´4¼ï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥é¥¤¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ñ²ÐÈ­¤Î2¼ïÎà¡£¤Þ¤¿¡¢´Ý²ÐÈ­¤Ë¤â³Ñ²ÐÈ­¤Î¥é¥¤¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£

¡Ö²ÐÈ­2¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×

´Ý²ÐÈ­¡ÊÃã¡Ë ´Ý²ÐÈ­¡ÊÇò¡Ë ³Ñ²ÐÈ­¡ÊÃã¡Ë ³Ñ²ÐÈ­¡ÊÇöÃã¡Ë ¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û

´Ý²ÐÈ­¡ÊÃã¡Ë

´Ý²ÐÈ­¡ÊÇò¡Ë

³Ñ²ÐÈ­¡ÊÃã¡Ë

³Ñ²ÐÈ­¡ÊÇöÃã¡Ë

(C)tarlin international.,co.ltd