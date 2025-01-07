¥¹¥¿ー¥È¤Ï¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤Ç¡¡¼«Å¾¼Ö¤Ç¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇ¡¡80Æü´Ö¤Î·ãÁö¤òÊó¹ð¡ÚÀÅ²¬¡¦¾ÂÄÅ»Ô¡Û
80Æü´Ö¤«¤±¼«Å¾¼Ö¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ò²£ÃÇ¤·¤¿¾ÂÄÅ»Ô¤ÎÃËÀ¤¬Íê½Å»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¡¢¤½¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÂÄÅ»Ôºß½»¤ÎÂ¼ÅÄÎÃ¤µ¤ó25ºÐ¤Ï2024Ç¯9·î11Æü¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¤·¡¢11·î30Æü¤Ë¤ª¤è¤½5200¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥µ¥ó¥¿¥â¥Ë¥«¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²á¹ó¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ë¡¢Åö½é¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¡×¤Î¸Î¾ã¤¬Â³¤¡¢ÅÓÃæ¥·¥«¥´¤«¤é¥íー¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤ë¤Ê¤É¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö80Æü´Ö¤«¤±¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Ç¤Î¥¢¥á¥ê¥«²£ÃÇ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î²Æ¤Ï¥È¥ë¥³¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥í¥ó¥É¥ó¤Þ¤Ç¤Î¼«Å¾¼ÖÁöÇË¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£