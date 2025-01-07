¿·¾´ý²ñ´Û¤Ç½é¤Î¸ø¼°Àï¡¡Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¡¡¤¢¤¹ÂÐ¶É¤Ø
¡¡Åìµþ¡¦ÀéÂÌ¥±Ã«¤Ë¤¢¤ëÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤Î¿·¤·¤¤¾´ý²ñ´Û¤Ç¡¢´°À®¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µîÇ¯9·î¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤¬ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¾´ý²ñ´Û¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤Ï¾´ý³¦¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤ò¹ð¤²¤ë¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö»Ø¤·½é¤á¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7Æü¤Ï¿·¤·¤¤¾´ý²ñ´Û¤¬´°À®¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ç°ÌÀïAµé¤Îº´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê36¡Ë¤ÈÃæÂ¼ÂÀÃÏÈ¬ÃÊ¡Ê36¡Ë¤ÎÂÐ¶É¤Ê¤É14¶É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8Æü¤ÏÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ê22¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢8¤Ä¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¦¤ÁÍ£°ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Ã²¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤¿±Ã²¦ÀïËÜÁª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡µîÇ¯9·î¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤¬ÁÏÎ©100¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¾´ý²ñ´Û¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤Ï¾´ý³¦¤ÎÇ¯ÌÀ¤±¤ò¹ð¤²¤ë¿·½Õ¹±Îã¤Î¡Ö»Ø¤·½é¤á¼°¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢7Æü¤Ï¿·¤·¤¤¾´ý²ñ´Û¤¬´°À®¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë¸ø¼°Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ç°ÌÀïAµé¤Îº´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê36¡Ë¤ÈÃæÂ¼ÂÀÃÏÈ¬ÃÊ¡Ê36¡Ë¤ÎÂÐ¶É¤Ê¤É14¶É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8Æü¤ÏÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¡Ê22¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢8¤Ä¤¢¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤¦¤ÁÍ£°ì»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤±Ã²¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò¤«¤±¤¿±Ã²¦ÀïËÜÁª¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£