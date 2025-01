アメリカに本拠を置く半導体企業のAMDが2025年1月6日に、要求スペックが高いAAAタイトルのゲームでもポータブル機器でトップクラスのパフォーマンスを可能にするゲーミングPCプロセッサーの「Ryzen Z2」シリーズを発表しました。AMD Ryzen™ Z1 and Z2 Series Processors for Handheld PC Gaminghttps://www.amd.com/en/products/processors/handhelds/ryzen-z-series.html

AMD Announces New Graphics and Gaming Products for Ultimate Gameplay Experience at CES :: Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)https://ir.amd.com/news-events/press-releases/detail/1233/amd-announces-new-graphics-and-gaming-products-for-ultimateAMD at CES 2025 - YouTubeアメリカのラスベガスでは現地時間の2025年1月7日から1月10日にかけて、家電製品中心の見本市であるCES 2025が開催されます。AMDはCES 2025に先立ち、出展予定の内容について公演を実施しました。そこでAMDが発表した新製品のひとつであるハンドヘルド(小型軽量)ゲーミングプロセッサの「Ryzen Z2」シリーズは、パワーと効率性を独自の組み合わせで提供し、持ち運び可能な小型機で世界クラスのデスクトップゲーミング体験を実現しているとのことです。発表されたのは「AMD Ryzen Z2 Extreme」「AMD Ryzen Z2」「AMD Ryzen Z2 Go」の3モデルで、それぞれの特徴は以下の通り。下のブルーで示している2つは2023年4月に発表された「Ryzen Z1 Extreme」と「Ryzen Z1」で、比較用に並べています。モデルコア/スレッド ブースト / ベース周波数 グラフィックモデルグラフィック コア tDP値AMD Ryzen Z2 Extreme8C/16T 最大5.0GHz / 2.0GHz AMD RDNA 3.51615〜35WAMD Ryzen Z24C/8T 最大5.1GHz / 3.3GHZ AMD RDNA 31215〜30WAMD Ryzen Z2 Go4C/8T 最大4.3GHz / 3.0GHz AMD RDNA 21215〜30WRyzen Z1 Extreme8C/16T最大5.1GHz / 3.3GHzAMD RDNA 31215〜30WRyzen Z16C/12T最大4.9GHz / 3.3GHzAMD RDNA 3415〜30W公式ページによると、AMD Ryzen Z2 Goは「ポータブルゲーム機に優れた価値を提供」、AMD Ryzen Z2は「ハンドヘルドPCゲームに最適な高性能」、AMD Ryzen Z2 Extremeは「エリートハンドヘルドPCゲームのための究極のパフォーマンス」であるそうです。AMDのコンピューティングおよびグラフィックスグループのシニアバイスプレジデント兼ゼネラルマネージャーであるジャック・フイン氏は「ゲームは世界最大の娯楽形態の1つになりました。タイトルはより没入感と要求度が高くなり、最適なハードウェアとソフトウェアを備えることが最高のプレイヤー体験にとって重要です。本日の発表は、パフォーマンスのボトルネックに妨げられることなく、世界中のゲーマーに独自のゲーム体験を選択する自由を提供するという当社の取り組みを強調するものです」と語りました。Ryzen Z2プロセッサを搭載したシステムは、2025年第 1四半期から利用可能になる予定とのこと。