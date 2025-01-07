¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±ÂÀÅÄ¡õ¶áÆ£Àé¿ÒÉ×ºÊ¡¢Î¾²È¤ÎÎ¾¿Æ¡õÌ¼¤¿¤Á¤ÈÀª¤¾¤í¤¤¤Ç²ÈÂ²Î¹¹Ô¡¡»×¤¤½Ð¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡ÖÁÇÅ¨¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÎÂÀÅÄÇîµ×¡Ê41¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¡Ê35¡Ë¤¬6Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Î¾²ÈÎ¾¿Æ¡õÌ¼¤¿¤Á¤È¤Î¡È²ÈÂ²Î¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÈÂ²Àª¤¾¤í¤¤¡ªÎ¾²ÈÎ¾¿Æ¡õÌ¼¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¸ø³«¤·¤¿¶áÆ£Àé¿Ò¡¡¢¨Î¾¿Æ¤Ï4ËçÌÜ¡¢10ËçÌÜ
¡¡4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öwinter vacation º£Ç¯¤âÎ¾²È²ÈÂ²¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎ¹¹Ô¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£¡£»°½÷¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÂÀÅÄ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¹½÷¤È¼¡½÷¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¯2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÎ¹Àè¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤â¼Ì¿¿¤ËÅÐ¾ì¡£Ì¼¤¿¤Á¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢Â¹¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¾²ÈÂ·¤Ã¤Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡ »ÐËå¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÎ¾²È²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤¾Úµò¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÈÂ²Àª¤¾¤í¤¤¡ªÎ¾²ÈÎ¾¿Æ¡õÌ¼¤¿¤Á¤È¤Î²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¸ø³«¤·¤¿¶áÆ£Àé¿Ò¡¡¢¨Î¾¿Æ¤Ï4ËçÌÜ¡¢10ËçÌÜ
¡¡4Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Öwinter vacation º£Ç¯¤âÎ¾²È²ÈÂ²¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎ¹¹Ô¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¶áÆ£¡£»°½÷¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÂÀÅÄ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Ä¹½÷¤È¼¡½÷¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¯2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤²¤ÊÎ¹Àè¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤â¼Ì¿¿¤ËÅÐ¾ì¡£Ì¼¤¿¤Á¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥Õ¥ÈÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¤È¡¢Â¹¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥·¡¼¥ó¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÎ¾²ÈÂ·¤Ã¤Æ¤ÎÎ¹¹Ô¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡ »ÐËå¤¬ÃçÎÉ¤·¤Ç¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×¡ÖÎ¾²È²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃç¤ÎÎÉ¤¤¾Úµò¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£