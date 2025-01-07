ÂçÇ÷Í¦Ìé¤Î¥â¥Ç¥ëÈþ¿ÍºÊ¡¡¿åÃå¤Ç¥Ð¥«¥ó¥¹¡Ö¡ô£²£°£²£´¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¡×¥é¥Ö¥é¥ÖÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£±¿À¸Í£Æ£×ÂçÇ÷Í¦Ìé¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»°ÎØËãÌ¤¤¬£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢É×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡»°ÎØ¤Ï¡Ö£Ä£ï£í£é£î£é£ã£á£î¡¡£ò£å£ð£õ£â£ì£é£ã¡¡¤¿¤Ã¤×¤êÂÀÍÛ¤òÍá¤Ó¤¿£·Æü´Ö¡×¡Ö¡ô£²£°£²£´¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¡×¤È³¤³°ÂÚºß¤òÊó¹ð¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿£Ä£ÆµÈÅÄËãÌé¡Ê£Ì£Á¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤é¤È²á¤´¤¹Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È·Ê¿§¤ÎÎÉ¤¤¥Ó¡¼¥Á¤ÇÍ·¤Ó¡¢¿åÃå»Ñ¤ÇÉ×¤È´ó¤êÅº¤¦£²¥·¥ç¥Ã¥È¤â·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÇ÷É×ºÊ¤Ï£²£°£±£´Ç¯£³·î¤Ë·ëº§¤·¡¢Æ±Ç¯£±£°·î¤ËÂè£±»Ò¤È¤Ê¤ë½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¡££±£¹Ç¯£´·î¤ËÂè£²»Ò¤È¤Ê¤ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£