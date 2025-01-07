Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¾ðÊó¼ý½¸´Ï¤¬Âç¶ù³¤¶®¤ò¹Ò¹Ô¡¢º£Ç¯½é¡ÖÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç³èÆ°¤òµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¡¦³èÈ¯²½¡× ¼¯»ùÅç
Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¾ðÊó¼ý½¸´Ï¤¬5Æü¡¢Âç¶ù³¤¶®¤òÄÌ¤Ã¤ÆÅì¥·¥Ê³¤¤Ø¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ³¤·³¤Î´ÏÄú¤Ë¤è¤ëÂç¶ù³¤¶®¤Î¹Ò¹Ô¤òËÉ±Ò¾Ê¤¬¸øÉ½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢5Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢Ãæ¹ñ³¤·³¤Î¥É¥ó¥Ç¥£¥¢¥ªµé¾ðÊó¼ý½¸´Ï1ÀÉ¤¬¡¢¼ï»ÒÅç¤ÎËÌÅì¤ª¤è¤½70¥¥í¤Î³¤°è¤ò¹Ò¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³¤¾å¼«±ÒÂâ¡¦¸üÌÚ¹Ò¶õ´ðÃÏ¤ÎP-1¾¥²üµ¡¤ä¡¢¸î±Ò´Ï¤Ê¤É¤¬·Ù²ü¡¦´Æ»ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¾ðÊó¼ý½¸´Ï¤ÏÂç¶ù³¤¶®¤òÀ¾¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÅì¥·¥Ê³¤¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
º£²ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¼ý½¸´Ï¤Ï¡¢Àè·î13Æü¤Ë¤â²ÆìËÜÅç¤ÈµÜ¸ÅÅç¤Î´Ö¤òÄÌ¤Ã¤ÆÂÀÊ¿ÍÎ¤Ø¿Ê¤ó¤À¤Î¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ò¹Ô¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡ÖÊ¬ÀÏ¾õ¶·¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤Æ²óÅú¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ³¤·³¤ÎÂç¶ù³¤¶®¹Ò¹Ô¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·¤¬7²ó¡¢µîÇ¯¤¬10²ó¤ÈÁê¼¡¤®¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤ì¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ËÉ±Ò¾Ê¤Ï¡ÖÃæ¹ñ·³¤ÏÆüËÜ¼þÊÕ¤äÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤Î³èÆ°¤òµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¡¦³èÈ¯²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤â¤½¤¦¤·¤¿³èÆ°¤Î°ì´Ä¡×¤È¤·¡¢·Ù²ü¡¦´Æ»ë¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡¦ ¡¦